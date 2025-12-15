Concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de Bolívar en Casa del Niño

La Casa del Niño Hospital Infantil realizó con gran éxito su tradicional Gran Concierto de Navidad, un evento que por tercer año consecutivo llenó de música, emoción y esperanza a los pacientes, familias y colaboradores del hospital.

El concierto, llevado a cabo en el Parque de la Sonrisa, contó con la presentación especial de la Orquesta Sinfónica de Bolívar (UNIBAC) bajo la dirección del Maestro Germán Céspedes, gracias al liderazgo de Zima Daza y al trabajo articulado entre el Club Rotario de Cartagena, UNIBAC y Casa del Niño.

Durante la jornada, la orquesta interpretó un repertorio navideño variado, que incluyó obras clásicas, arreglos sinfónicos contemporáneos y una selección de villancicos tradicionales y modernos, generando un ambiente festivo y profundamente emotivo para los niños hospitalizados y sus acompañantes.

El evento reafirmó el compromiso del hospital con el bienestar integral de sus pacientes, incorporando la música como una herramienta terapéutica complementaria.

La experiencia clínica de la institución ha demostrado que la música contribuye a disminuir la ansiedad, mejorar la estabilidad emocional y favorecer una actitud más positiva durante los procesos de tratamiento.

El Director General de Casa del Niño, Dr. Luis Alberto Percy Vergara, destacó la relevancia de este espacio: Este concierto se ha consolidado como una actividad valiosa dentro de nuestra programación anual.

Espacios como este aportan al bienestar emocional de nuestros pacientes y fortalecen el ambiente hospitalario. Agradecemos a las instituciones aliadas que hicieron posible esta tercera edición.

El Concierto de Navidad se consolida así como una de las actividades más significativas del hospital durante la temporada decembrina, reafirmando el valor del arte como vehículo de sanación, acompañamiento y fortalecimiento emocional para los niños y el equipo asistencial.