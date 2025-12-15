Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026

Este lunes 15 de diciembre, desde el Congreso de la República, fuentes confirmaron a Caracol Radio, que la senadora Paloma Valencia resultó elegida como la candidata del partido para las elecciones a la Presidencia del próximo año.

El partido llevó a cabo su proceso de elección a través de encuestas. Lo que hicieron fue contratar dos firmas chilenas, CADEM y Panel Ciudadano, para definir a su candidata.

La firma CADEM adelantó desde el pasado 1 de diciembre 2.100 entrevistas a ciudadanos en todas las regiones del país y la firma Panel Ciudadano llevó a cabo el mismo proceso pero con 4.819 encuestas a militantes del Centro Democrático.

Hay que señalar que Paloma Valencia ha sido senadora de la República en tres ocasiones, 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.

Valencia es abogada, filósofa y especialista en economía de la Universidad de Los Andes; y Magíster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Su trabajo legislativo ha estado enfocado en proyectos para reactivar la economía, reducir la pobreza, austeridad estatal, inversión social, medio ambiente y justicia.