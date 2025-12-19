“Consulta en marzo o primera vuelta”: Paloma Valencia fija su hoja de ruta desde Ibagué

Tolima

Este viernes 19 de diciembre, la senadora Paloma Valencia inició sus correrías como candidata oficial del Centro Democrático a la Presidencia de la República en Ibagué, capital del Tolima.

Apenas tres días después de resultar ganadora en la encuesta interna —en la cual se impuso a las también senadoras uribistas María Fernanda Cabal y Paola Holguín—, Valencia estuvo en Ibagué para participar en una reunión con simpatizantes organizada por dirigentes de la región.

“Esta también es mi tierra; aquí vive mi mamá, de aquí son mis ancestros y uno tiene que salir a volar desde el nido”, explicó Valencia sobre por qué eligió el Tolima para iniciar su gira presidencial.

En atención a los medios de comunicación, la senadora reveló que en las últimas horas se reunió con otros precandidatos de la coalición de centro-derecha denominada “Gran Consulta por Colombia”, integrada por Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

“Queremos conversar con ellos para mirar si pudiera haber un acuerdo para estar juntos, si vamos a otras consultas o si vamos directamente a primera vuelta. Aquí se los digo, nuestras opciones son: una consulta en marzo o ir a primera vuelta”, aseguró Valencia.

Asimismo, la candidata dejó abierta la posibilidad de medirse en una consulta con Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha que más puntea en las encuestas. “Nosotros no vamos a hacer ni encuestas ni procedimientos intermedios, porque este es un partido con vocación de poder y con el deseo de ganar la Presidencia”, enfatizó.

Por último, la senadora advirtió que la “alianza será más adelante”, por lo que descartó una coalición inmediata con cualquier sector político.