Juan Camilo Portilla será nuevo jugador del Athletico Paranense: América se verá recompensado

Juan Camilo Portilla continuará su carrera deportiva en el fútbol brasileño tras confirmarse su incorporación al Athletico Paranaense. El mediocampista dejará el Club Atlético Talleres de Argentina, equipo en el que militó durante dos temporadas.

Aunque la cifra de la compra de Portilla aún no ha sido revelada, firmará contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2028, consolidando así un paso importante en su trayectoria profesional.

Se espera que en los próximos días el jugador de 27 años viaje rumbo a Brasil para ser presentado oficialmente por el Athletico Paranaense. Justamente, Portilla será el segundo colombiano que se incorpore al conjunto dirigido de Odair Hellmann después de la llegada de Alejandro García, quien fue transferido desde el Once Caldas.

América se verá recompensado por la venta de Portilla a Brasil

América de Cali fue uno de los equipos más beneficiados con esta transferencia, ya que el conjunto Escarlata conservaba un porcentaje de los derechos deportivos de Juan Camilo Portilla y recibirá una suma importante por la venta.

Según informó el periodista deportivo Julián Capera, el equipo vallecaucano recibirá el 20% de la negociación. No obstante, hasta el momento se desconoce la cifra exacta que obtendrá la institución.

Cabe mencionar que desde que Juan Camilo Portilla llegó al club argentino a principios del 2024, disputó un total de 82 compromisos, de los cuales anotó solamente un gol y generó una asistencia; además logró consagrase campeón de la Supercopa.

El volante de la Selección Colombia tuvo un gran desempeño en el fútbol argentino, lo que llevó a que fuera fichado por una liga muy competitiva de Sudamérica, en donde puede seguir creciendo profesionalmente.

La salida del colombiano de Talleres marca un antes y un después en el club, ya que Carlos Tevez contaba con Portilla para disputar el campeonato de 2026, al considerarlo una pieza clave del equipo. No obstante, el entrenador deberá reorganizar su plantilla para competir el próximo año.