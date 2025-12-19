Cerro Porteño anunció el fichaje de Harold Santiago Mosquera, pero borró la publicación ¿Por qué?

Harold Santiago Mosquera se despidió de Independiente Santa Fe, luego de ser el jugador que le dio el paso al cuadro cardenal a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana en el segundo semestre y quedar campeón en el primero. Ahora su carrera tomará un rumbo en el exterior.

Ante la imposibilidad económica del equipo bogotano, para seguir manteniendo la nueva expectativa salarial del jugador, su contrato no fue renovado y en un principio se pensó que llegaría al América de Cali. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el cuadro dirigido por Jorge Bava, en Paraguay, estaría adelantando negociaciones con el jugador.

La razón por la cual Cerro Porteño no puede anuncias los fichajes

El vicepresidente del conjunto paraguayo, Juan José Zapag, en conversación con Caracol Radio, indicó que se estaban adelantando los acuerdos con el jugador colombiano y además tendrían una reunión dentro de poco. “El cuerpo técnico y el departamento de fútbol están conversando, nosotros tenemos una reunión dentro de las próximas 24 a 48 horas. Vamos despacio, pero vamos bien”.

En las últimas horas, Cerro Porteño, posteó en sus redes sociales una imagen donde anunciaba el fichaje de Harold Santiago Mosquera, pero minutos más tarde eliminó la publicación y causo revuelo en Sudamérica.

🚨¡Harold Santiago oficializado por Cerro Porteño!



❌El club tuvo que borrar la foto de sus redes por SANCIONES de la FIFA, a pesar de poder cerrar fichajes, el equipo no puede anunciarlos



📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles de la bolsa de jugadores pic.twitter.com/1xhnwlE5wZ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 19, 2025

La decisión que tomó el Ciclón fue debido a una sanción impuesta por la FIFA, por una deuda pendiente con el Bolívar, por el traspaso del delantero brasileño, Francisco Da Costa. En la que tenía prohibido anunciar a sus nuevos fichajes, luego de varias vueltas en este problema, los paraguayos saldaron la deuda, pero están a la espera de que se levante la medida.

“Cerro Porteño ya abonó por el caso de Francisco Da Costa; sin embargo, aún aparece en la lista de inhibidos por la FIFA. Para el martes debería estar todo en regla entre la APF y la FIFA y ya estaría habilitado nuevamente el Ciclón”, aseguró el Grupo Nación Media.

Para que se levante esta medida por parte de la FIFA, ambos equipos debería anunciar que ya se saldó la deuda para que se adelante el proceso. No obstante, se espera que en las próximas horas el club de Asunción pueda anunciar sus refuerzos.