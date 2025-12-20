El Clan del Golfo hizo una incursión en zona rural de Anorí y, al parecer, retuvo a varias personas

Anorí- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó mediante su cuenta de X sobre una incursión armada del grupo criminal Clan del Golfo en zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, donde la comunidad fue intimidada.

Según el mandatario, el Clan del Golfo llegó al corregimiento de Liberia, el único de la población, y allí amedrentó a la población campesina. Caracol Radio ha logrado indagar que varias personas fueron retenidas por el grupo ilegal; de manera preliminar, se desconoce el número de personas en esta condición y qué ha pasado con ellos. De manera extraoficial se ha indicado que las fuerzas militares están tratando de llegar al territorio para verificar la denuncia, pero la zona está altamente minada y esto supone un riesgo para las tropas.

“La población de ese corregimiento aterrorizada por la presencia de criminales del Clan del Golfo. Por favor, señor ministro, recuperemos ese corregimiento para los ciudadanos. Quitémosle de encima los bandidos de distinta calaña que los han aterrorizado durante años”, dijo el gobernante Rendón.

El mandatario de nuevo criticó que, pese a las múltiples solitudes de su despacho y la de la alcaldía de Anorí al gobierno nacional para que refuercen la seguridad ante la presencia de varios actores armados como el Clan del Golfo y el ELN, esa respuesta aún no se ha dado, lo que tiene en riesgo a la población del nordeste de Antioquia.