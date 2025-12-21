El Clan del Golfo niega su responsabilidad en el crimen de la menor de 14 en Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

Diferentes reacciones ha generado e l crimen de la menor de 14 años asesinada por hombres armados encapuchados en el barrio Divino Niño de Briceño el pasado jueves 18 de diciembre. En este hecho fue asesinado un hombre adulto y quedó herida una mujer. En ese momento la policía había manifestado que el Clan del Golfo era el responsable.

La Defensoría del Pueblo ya había solicitado a las autoridades implementar estrategias urgentes de seguridad ante la situación generada por las disidencias del frente 36, la “Guerrilla Campesina Los Cabuyos” y el Clan del Golfo. Precisamente este último grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, mediante un comunicado público negó que sus tropas que permanecen en Briceño tengan cualquier relación con este hecho e instaron a las autoridades a investigar e identificar a los responsables.

“Pese a la confrontación, después de consultar con nuestras tropas presentes en el área, podemos declarar que no tenemos que ver con la muerte de la niña. Las autoridades deben investigar a profundidad, para encontrar a los verdaderos responsables, y para no seguir señalando sin ningún fundamento al EGC de homicidios como el de la menor”, manifestó el grupo ilegal.

Recalcó que están cumpliendo con los cinco puntospactados en la ciudad de Doha del país de Catar, donde adelantan los diálogos d