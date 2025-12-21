La Defensoría solicita medidas de seguridad urgentes en Briceño por aumento de la violencia

Briceño- Antioquia

El pasado jueves, una menor de 14 años y un hombre adulto fueron asesinados por cuatro hombres armados y encapuchados, al parecer, del Clan del Golfo. Una tercera persona, una mujer, quedó herida. Los hechos violentos ocurrieron en el barrio Divino Niño del área urbana de Briceño.

Ante este reciente hecho violento y los antecedentes derivados por la guerra entre el Clan del Golfo, las disidencias del frente 36 y la estructura autodenominada “Guerrilla Campesina Los Cabuyos”, que se separó del 36, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades de policía, militares y la alcaldía implementar medidas urgentes de seguridad para la población, ya que desde el mes de octubre se han incrementado los homicidios y se reportó el desplazamiento masivo de más de mil campesinos de 25 veredas.

Al mismo tiempo, exhorta al Ministerio del Interior a dar respuesta a la alerta temprana 019-25 de noviembre del año pasado sobre la grave situación de seguridad que atraviesa esa población del norte de Antioquia.

Finalmente, exige a los grupos ilegales dejar por fuera del conflicto a la población civil y envía un mensaje de solidaridad a las recientes víctimas de la violencia.