La Defensoría solicita medidas de seguridad urgentes en Briceño por aumento de la violencia
El llamado de la Defensoría del Pueblo se debe al reciente hecho violento en el que murió una menor de 13 años y un hombre adulto. Además, una mujer resultó herida en la zona urbana de esa población del Norte de Antioquia.
Briceño- Antioquia
El pasado jueves, una menor de 14 años y un hombre adulto fueron asesinados por cuatro hombres armados y encapuchados, al parecer, del Clan del Golfo. Una tercera persona, una mujer, quedó herida. Los hechos violentos ocurrieron en el barrio Divino Niño del área urbana de Briceño.
Ante este reciente hecho violento y los antecedentes derivados por la guerra entre el Clan del Golfo, las disidencias del frente 36 y la estructura autodenominada “Guerrilla Campesina Los Cabuyos”, que se separó del 36, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades de policía, militares y la alcaldía implementar medidas urgentes de seguridad para la población, ya que desde el mes de octubre se han incrementado los homicidios y se reportó el desplazamiento masivo de más de mil campesinos de 25 veredas.
Al mismo tiempo, exhorta al Ministerio del Interior a dar respuesta a la alerta temprana 019-25 de noviembre del año pasado sobre la grave situación de seguridad que atraviesa esa población del norte de Antioquia.
Finalmente, exige a los grupos ilegales dejar por fuera del conflicto a la población civil y envía un mensaje de solidaridad a las recientes víctimas de la violencia.