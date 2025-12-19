Ataque armado del Clan del Golfo deja una menor de 14 años y un adulto muertos en Briceño

Briceño- Antioquia

En las últimas horas se registró un ataque armado en el Norte de Antioquia que dejó dos personas muertas y una tercera herida en disputas territoriales entre los grupos armados Clan del Golfo y las disidencias del frente 36.

Según el reporte de la policía, cuatro hombres armados vestidos de negro y encapuchados, al parecer, integrantes del Clan del Golfo, llegaron al barrio Divino Niño, sector La Piscina, donde atacaron a tiros a varias personas que departían en el lugar. En el sitio murió Diego Alejandro Zapata Ochoa, presuntamnete integrante de del frente 36 y quedó herida una mujer de 40 años. Luego al hospital local fue trasladada una menor de 14 años con dos heridas de arma de fuego, pero falleció producto del mismo ataque.

“Llegaron cuatro sujetos encapuchados, al parecer, del Clan del Golfo, quienes estaban queriendo verificar a este tipo de personas y les disparan de manera indiscriminada y pierden la vida estas dos personas en ese hecho. Es presunto integrante de las disidencias el que fallece en primer lugar”, aseguró Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (e).

Al parecer, la menor falleció producto de una bala perdida, aunque es la información inicial, por lo que la investigación será la que indique esta versión.