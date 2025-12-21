Cuándo un despido es legal y cuándo no en Colombia: le explicamos

Muchas de las personas que son empleadas en empresas no tienen conocimiento de cómo funcionan los despidos y los tipos que existen de estos, hay gran desconocimiento cuando son con o sin justa causa.

Lea también: Quiénes NO reciben prima de diciembre 2025 y por qué: Código Sustantivo del Trabajo

Aquí le explicamos cómo funciona en Colombia:

Despido Legal también conocido como con Justa Causa:

Se configura cuando el trabajador comete faltas graves o se dan circunstancias específicas, como:

Faltas Disciplinarias: Violencia, injuria, malos tratos, indisciplina grave, daños intencionales a la empresa, revelación de secretos, o incumplimiento grave de funciones.

Violencia, injuria, malos tratos, indisciplina grave, daños intencionales a la empresa, revelación de secretos, o incumplimiento grave de funciones. Causales Legales: Terminación del plazo fijo, finalización de la obra o labor contratada, suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, o liquidación de la empresa.

Terminación del plazo fijo, finalización de la obra o labor contratada, suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, o liquidación de la empresa. Procedimiento: Debe existir un debido proceso, con pruebas y, si aplica, llamados de atención previos.

Le puede interesar: Prima de diciembre 2025: Estos son los cambios con la reforma laboral

Despido Legal también conocido como sin Justa Causa:

Este caso se da cuando el empleador decide terminar el contrato sin una falta del trabajador, pero debe pagar la indemnización establecida por ley, especialmente si no hay un preaviso adecuado, como en contratos a término fijo.

Despido Ilegal o Injusto (No Legal)

Este tipo de despido se da en los siguientes casos:

Se vulnera un Fuero: Despido de trabajadora embarazada o en lactancia, trabajador con enfermedad grave, o sindicalizado, sin autorización del Ministerio del Trabajo o juez laboral.

Despido de trabajadora embarazada o en lactancia, trabajador con enfermedad grave, o sindicalizado, sin autorización del Ministerio del Trabajo o juez laboral. Motivos Discriminatorios: Despido por embarazo (sin autorización), lactancia, o por condiciones de salud que no sean causa justa, incurriendo en discriminación.

Despido por embarazo (sin autorización), lactancia, o por condiciones de salud que no sean causa justa, incurriendo en discriminación. Falta de Proceso: Despido con justa causa pero sin cumplir el requisito de informar al Ministerio o sin formalización escrita, convirtiéndolo en ilegal.

Despido con justa causa pero sin cumplir el requisito de informar al Ministerio o sin formalización escrita, convirtiéndolo en ilegal. Sin causa ni indemnización: Si no hay causa justa y tampoco se paga la indemnización correspondiente.

Más información: Gobierno Nacional anunció Proyecto de Ley que busca regular contratos para trabajadores del campo

Protecciones Especiales (Fuero)

No se puede despedir sin autorización especial a:

Trabajadores con fuero sindical.

Mujeres embarazadas o en licencia de maternidad/paternidad (si son el único sustento).

de maternidad/paternidad (si son el único sustento). Trabajadores en situación de discapacidad o con enfermedades graves (fuero de salud).

o con enfermedades graves (fuero de salud). Trabajadores próximos a pensionarse (fuero de prepensión).

¿Cómo funcionan las indemnizaciones?:

La indemnización por despido es una compensación económica que recibe un trabajador cuando es desvinculado sin justa causa, variando su cálculo según el país y la normativa laboral específica (como España o Colombia).

Generalmente, se calcula en base a días de salario por año trabajado, siendo común encontrar 30 días en nuestro país por el primer año y 20 días adicionales por año subsiguiente, con topes máximos y diferencias según el salario y si el contrato es indefinido o no, implicando un proceso de liquidación y a veces demanda judicial si hay desacuerdo.