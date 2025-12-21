Barcelona vence al Villarreal en LaLiga: ¿Cuántos puntos le saca al Real Madrid en la tabla?. (Photo By Ivan Terron/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Barcelona sigue con paso firme en la Liga. Este domingo 21 de diciembre, el cuadro blaugrana hizo la tarea al vencer en condición de visitante al Villarreal por 0-2.

El cuadro culée se adelantó en el marcador con un gol de penalti de Raphinha en el minuto 12, luego de haber generado ocasiones de sobra para marcar. La única oportunidad del Villarreal que acabó dentro de la portería culé en la primera parte fue anulada por fuera de juego de Sergi Cardona.

Por si no fuera suficiente para el local, a los 39’ se quedó con un jugador menos por la expulsión de Renato Veiga, tras una entrada durísima contra Lamine Yamal.

Y fue precisamente la joven perla blaugrana la encargada de finiquitar el resultado los 63 minutos, al capturar un rebote dentro del área y definir con la punta. 0-2 definitivo.

¿Cuántos puntos le saca Barcelona al Real Madrid?

Cumplidas 18 jornadas de la Liga de España 2025-26, el Barcelona lidera la tabla de posiciones con 46 puntos, sacándole así 4 de ventaja al Real Madrid. Ambos equipos volverán a enfrentarse en la segunda semana de mayo del próximo año.

