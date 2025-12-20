Real Madrid vence HOY al Sevilla y así queda en la tabla de posiciones de LaLiga. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Real Madrid sigue peleando por el liderato de la Liga de España. Este sábado 20 de diciembre, el cuadro comandado por Xabi Alonso hizo respetar su localía y derrotó 2-0 al Sevilla con una magistral actuación de Kylian Mbappé.

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Madrid en el Bernabéu.

Entretanto, Sevilla, que tuvo en el segundo tiempo al chileno Alexis Sánchez, se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56. Asimismo sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla, en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.

Fue además una jornada especial para Kylian, dado que igualó el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, que ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo, gracias a sus 59 tantos en 2013. Y vio cerca la opción de superarle, pero un penalti a favor del Real Madrid en el 89 fue anulado posteriormente por el colegiado tras revisarlo en el monitor del VAR.

