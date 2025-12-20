Accidentes de tránsito en la vía Bucaramanga a Málaga y a Zapatoca: autoridades atienden emergencias

Bucaramanga

A primero hora un accidente de tránsito que involucró un vehículo de transporte de pasajeros fue reportado en la mañana de este sábado 20 de diciembre en el kilómetro 104+800 de la vía que comunica a Málaga con Curos, en el departamento de Santander. A su vez, horas después se presentó un accidente de un bus de transporte público y un vehículo particular, en Nuevo Girón, vía que comunica a Bucaramanga con Zapatoca.

Voluntarios de la Defensa Civil se desplazaron hacia el lugar de los hechos. “El grupo cuenta con conocimiento y entrenamiento especializado en rescate vehicular, con el objetivo de apoyar las labores de atención y rescate de posibles víctimas que podrían estar atrapadas”, comentó Dudwing Villamizar, de la defensa civil en Santander.

En fotografías y videos se pudo observar que el autobús de pasajeros que se movilizaba por la vía Málaga a Curos, chocó con la montaña quedando atravesado en la vía, “hay una persona que la pierna le quedó atrapada”, comentó un testigo en el lugar de los hechos. Este corredor vial presenta paso restringido.

Por su parte en la vía Girón a Zapatoca un bus de Transgirón chocó con un vehículo particular, un carro gris que quedó volcado hacía un costado. De momento no se reportan víctimas por este accidente. La vía permanece bloqueada mientras avanzan las labores de verificación en el sitio del accidente.

Las autoridades continúan evaluando la situación y se espera un nuevo reporte oficial en las próximas horas con mayores detalles sobre el número de afectados y las causas del accidente.

Llamado a conducir con precaución en Santander

Desde la Defensa Civil informa que sus voluntarios en todo el departamento de Santander permanecen en estado de alistamiento, dispuestos a poner al servicio de la comunidad su capacitación, entrenamiento y experiencia, en caso de emergencia.

Extienden el llamado a todos los actores viales a conducir con precaución, tener en cuenta todas las medidas de tránsito y recomendaciones de carretera para evitar accidentes fatales en esta temporada de fin de año.