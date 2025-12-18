Claudio Pizarro le dejó un consejo a Luis Díaz: “En Alemania les molesta mucho”

Claudio Pizarro es uno de los últimos grandes referentes latinoamericanos en el Bayern Múnich, pues ganó más de 15 títulos en el club alemán y su figura trascenderá por el resto de los días. En su última intervención pública, el peruano se refirió a la actualidad del conjunto bávaro, profundizando sobre Luis Díaz.

Pizarro aprovechó para darle un consejo al colombiano, asegurando que podría driblar menos, pues esto puede ser contraproducente al momento de perder el balón.

Luis Díaz / Getty Images / F. Noever Ampliar

“Lo está haciendo extraordinario. Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos, y es que a veces abusamos de tener el balón, de hacer un dribling de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol, lo he visto mucho. Me ha pasado a mí y es algo que al alemán y en general los equipos, les molesta mucho. Los equipos trabajan al contragolpe. En un club grande buscas atacar y en el equipo chico buscas el contragolpe y es la única forma que te puede ganar. Esas situaciones trabajarlas un poco para evitar ese tipo de situaciones porque es algo que molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia”, recomendó.

Aprovechar el descanso: “Creo que tiene la suficiente experiencia (Luis Díaz) para saber lo que tiene que hacer, pero en esta etapa es muy importante que disfrute las vacaciones y descansar. Hay muchos partidos y los jugadores necesitan descanso, estas vacaciones van a ser importantes, tratar de mantener bien físicamente y sano, cuidar su cuerpo y terminar el año de la mejor manera y hacer un extraordinario mundial con Colombia”.

Bayern cuida el entorno del jugador: “Él (Luis Díaz) ya estuvo en un club grande y ya tiene la suficiente experiencia. La Bundesliga es algo diferente, pero el Bayern es un club muy grande en el que el pensamiento siempre está en ganar títulos. Tal vez él puede hacer una comparación (entre ligas), pero se ha sentido muy bien y es importante el poder sentirse bien para poder desarrollar su fútbol. El Bayern trata de fijarse en los alrededores del jugador y ahora en el Mundial esperemos que se lleve algún título y pueda desarrollarse mejor. Obviamente, es importante que se mantenga sano y termine bien el año”.

Sudamérica en el Mundial: “En los equipos sudamericanos siempre ha habido mucha calidad. Es un fútbol más pícaro, más de técnica y alegría que el europeo, que es más didáctico, táctico, con fuerza. Nosotros somos más dribling y picardía, pero es un fútbol que ha dado mucho de qué hablar en los mundiales y hemos tenido equipos que han ganado mundiales. Llegamos con 7 equipos, así que vamos a dar qué halar. Ustedes tienen muy buen equipo. Ahora van a estar Lucho y James juntos, los dos que han estado en el Bayern y les ha ido muy bien”.

¿Cómo ve a Colombia en el Mundial?: “Colombia tiene muy buen equipo, han hecho las cosas bien, tiene buena mixtura, dependiendo de los partidos, como empiece y cómo evolucionen los partidos, vamos a ver si pueden llegar a la final, pero si, es posible, depende de cómo estén los jugadores”.