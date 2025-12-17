Gustavo Petro anunció que podría implementar la fumigación con Glifosato en el Cauca: ¿Por qué?

Estas acusaciones de Petro se dieron en rechazó a la escalada de las disidencias Farc y del ELN en algunas regiones del país.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que las estructuras armadas que operan en el Cauca, bajo el mando de alias “Iván Mordisco” y “Marlon”, mantienen una confrontación directa con el Estado y no hacen parte de ningún proceso de diálogo o negociación.

El mandatario aseguró que estas organizaciones no actúan como guerrillas, sino como grupos dedicados a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico, con capacidad de recomposición tras los golpes propinados por la Fuerza Pública. Según indicó, su accionar incluye el uso de la población civil como mecanismo de presión y protección frente a las operaciones militares.

Petro explicó que, de persistir esta práctica en la región del Cauca, el Gobierno adoptará medidas más contundentes contra las fuentes de financiación de estos grupos, entre ellas la reactivación de la fumigación con glifosato. Esta decisión, señaló, estaría orientada a afectar directamente los cultivos ilícitos que sostienen su estructura criminal.

El jefe de Estado también sostuvo que estas organizaciones forman parte de una red vinculada al narcotráfico internacional y que sus acciones buscan mantener el control de rentas ilegales, más que ejercer control territorial con fines políticos. En ese contexto, reiteró que la respuesta del Estado se mantendrá en el marco de la confrontación y no de la negociación.

Finalmente, el presidente enfatizó que el Gobierno continuará con las operaciones de seguridad en las zonas afectadas y que cualquier escalamiento de medidas dependerá del comportamiento de estos grupos frente a la población civil y a la Fuerza Pública.