Inversión de más de seis mil millones de pesos en puestos de salud en Cundinamarca

Bogotá D. C.

La Gobernación de Cundinamarca firmó una serie de convenios por más de seis mil millones de pesos para implementar seis dotaciones de equipos y cuatro intervenciones de infraestructura en hospitales y centros de salud del departamento.

En total, la inversión es de $6.132.445.812. $2.589 millones se destinan a dotación en seis municipios: San Bernardo, Nimaima, Albán, Carmen de Carupa, Une y Guachetá.

De tal forma, se entregarán equipos biomédicos de última tecnología para áreas como urgencias, hospitalización, odontología, laboratorio clínico y vacunación.

La Gobernación destaca que en Une, habrán 229 equipos nuevos que facilitan la atención en urgencias, laboratorio clínico y transporte asistencial básico. Asimismo, Carmen de Carupa se beneficiará por la dotación de 171 equipos, que van desde camas hospitalarias hasta unidades odontológicas. La inversión en cada uno de estos dos municipios supera los $700 millones.

Por su parte, en San Bernardo, se destinaron $400 millones en nuevos servicios de urgencias y atención al parto.

Al respecto, el gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que “mientras que en el resto del país hay hospitales cerrando, debiendo un buen número de meses a sus funcionarios y empleados, en Cundinamarca no tenemos esas circunstancias, al menos, en los hospitales que pertenecen directamente a la red departamental”.

Por otra parte, la administración del departamento informó que otros $3.543 millones se orientan a adecuaciones infraestructurales en los municipios de Zipaquirá, Soacha, Nimaima y Fusagasugá.

En Zipaquirá, se realizarán estudios y diseños en el Hospital Universitario de la Samaritana para centralizar servicios pediátricos y obstétricos. Así, se busca incrementar la capacidad del centro médico de 148 a 188 camas.

A su vez, en Soacha, habrán nuevos estudios y diseños para ampliar la capacidad del Hospital Mario Gaitán Yanguas de 52 a 183 camas, multiplicando por cuatro las salas de cirugía.

Y el Centro de Salud San José de Nimaima modernizará sus espacios con la renovación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Allí se contempla una inversión de $1.500 millones. De igual forma, se invertirán $286 millones para renovar 190 metros cuadrados del Puesto de Salud La Trinidad de Fusagasugá.