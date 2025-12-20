Leyenda de Boca Juniors avala la llegada de Miguel Borja: “Te rinde y te hace goles”

Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate, equipo con el que jugó por más de cuatro años y en los que marcó 62 goles, siendo el máximo anotador colombiano en el cuadro de la banda cruzada. Luego de que se oficializará su salida, en Argentina tomó bastante fuerza la idea de que el cordobés fuese fichado por Boca Juniors.

Algunos fanáticos del fútbol están de acuerdo con la idea de que el delantero colombiano llegue al cuadro Xeneize, teniendo la expectativa de que aporte con su racha goleadora como lo hizo en River Plate. Sin embargo, podría ser tomado como una ofensa que ahora juegue en la Bombonera, teniendo en cuenta que Boca es el máximo rival de su anterior equipo.

🔵🟡 EL MÁNAGER DE BORJA SOBRE BOCA: "TODO ES POSIBLE"



▶️ Juan Pablo Pachón, mánager del Colibrí, le contó a Olé que el colombiano tiene propuestas de grandes ligas del continente y que una llegada al Xeneize es una posibilidad



ℹ️ @gonzalosuli pic.twitter.com/vkpiGmSXx7 — Diario Olé (@DiarioOle) December 15, 2025

¿Qué dijo Martín Palermo sobre la llegada de Borja?

Sin embargo, son más los detractores de este posible fichaje en Boca Juniors, ya que no cree que Borja sea compatible para el elenco azul. Por el contrario, sería mejor que continuará su carrera en el exterior, dado que ya tendría varias ofertas importantes desde México.

Ante esto, el máximo goleador de Boca Junior, Martín Palermo, habló sobre la posible llegada del colombiano. “No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo. Si es el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles”.

Ante la sequía goleadora de Borja en esta temporada del 2025, Palermo no le ve problema y lo relaciona a la mala racha en general del club, siendo más un fracaso en este segundo semestre de Marcelo Gallardo con el equipo en general. “Miguel Ángel Borja no rindió con Gallardo porque el momento del equipo no fue bueno, directamente el equipo fue el que no funcionó”.

Pero todo parecer indicar que el próximo equipo del delantero cordobés estará en México. Ya que en las últimas horas se ha conocido que al parecer Borja ya habría a un acuerdo con Cruz Azul, incluso la fecha de su llegada estaría entre el 26 y 28 de diciembre, para sumarse a la pretemporada del club.