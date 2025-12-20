La razón por la que Junior le cederá la localía a Santa Fe en la final vuelta de la Superliga 2026

Junior y Santa Fe disputarán la edición número 15 de la Superliga de Colombia, la cual enfrenta a los dos campeones de cada semestre del año anterior. El conjunto bogotano logró la décima estrella tras superar a Medellín, mientras que el barranquillero se adjudicó la undécima venciendo con contundencia al Tolima.

Se estima que estas dos finales se jueguen entre el 15 y el 21 de enero, con fechas tentativas por confirmar de parte de la Dimayor. Asimismo, se establece que el equipo que cierra de local es el que mejor puesto en la reclasificación del año anterior haya tenido, pero para la próxima edición no será así.

La razón por la que Junior cederá su localía

Cerrar una final en su estadio y ante su gente suele ser una ventaja, aunque justamente los últimos dos campeones dieron la vuelta olímpica en condición de visitante. No obstante, Junior deberá renunciar a jugar el partido de vuelta frente sus hinchas por un tema de fuerza mayor.

La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Melendez, que albergará la final de la Sudamericana 2026, está próxima a comenzar. Se pensaba que el último juego con el escenario, tal y como se conoce hoy en día, había sido la ida de la final con Tolima, pero el club no quiere renunciar a una taquilla inferior para la Superliga y el primer partido se jugará allí y no en el Romelio Martínez, pues tiene una capacidad ampliamente superior.

El Metropolitano, para el 21 de enero, ya debe estar cerrado para las obras, por lo que desde la institución prefirieron disputar en condición de local el juego de ida y aprovechar ese ingreso de boletería, renunciando a definir el campeón con la ventaja que implica hacerlo frente a su gente.

“Sí, nosotros vamos a ceder porque si no, nos tocaba el 21. Vamos a jugar el 15, primero nosotros en casa y después de visitante. Si se jugaba el 21 en Barranquilla, no se alcanzaba ya a utilizar el Metropolitano. Nos hemos sacrificado en ese sentido para aprovechar nuestro estadio habitual”, dijo el presidente del equipo Antonio Char.

¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! 👏🏼



Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad.



Además, tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque… pic.twitter.com/ZwqS6u0pXf — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 19, 2025

¿Qué pasará con la localía en Copa Libertadores?

Junior se adjudicó el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que tendrá como mínimo tres partidos en condición de local. Con el tema de la remodelación del Metropolitano, saltó el inconveniente de encontrar otro estadio para estos juegos.

Antonio Char confirmó que el Romelio Martínez, al ser de una capacidad muy baja, no podrá ser utilizado para la competición internacional, aunque sí lo podrán usar para partidos de Liga.

“El primer semestre de 2026 va a ser complejo, nos va a tocar utilizar otra plaza para la Copa Libertadores y otro estadio para la Liga. El estadio Romelio Martínez tiene cupo escasamente para ocho mil espectadores. No va a ser un escenario fácil desde ese punto de vista, pero hay que asumir los compromisos que tenemos”, dijo.

Así las cosas, se espera que sea el Jaime Morón de Cartagena el que albergue al Junior en la fase de grupos de la Libertadores, a la espera de que en caso de avanzar de ronda, pueda ser usado el Metropolitano.