Jhon Lucumí jugará la Supercopa de Italia con Bolonia: fecha, hora y cómo seguir el partido

Jhon Janer Lucumí sigue siendo protagonista con el Bolonia en el fútbol italiano. Este viernes 19 de diciembre, el equipo boloñés avanzó a la final de la Supercopa de Italia, luego de vencer desde el punto penal a Inter de Milán, tras un largo duelo que finalizó empatado 1-1.

El defensor caleño jugó los 90′ minutos de este partido. En un duelo que inició ganando el Inter de Milán apenas arrancó la semifinal, con anotación de Marcus Thuram. Pero antes de que finalizará la primera mitad, Riccardo Orsolini empató el encuentro que se disputó en el estadio Al -Awwal Park de Arabia Saudita.

Lea también: Vea el gol de Jhon Lucumí en valiosa victoria de Bolonia por Serie A frente a Nápoles

Es válido mencionar que después de 51 años de sequía, Bolina volvió a alzar la Copa de Italia en mayo, título en el que el jugador caleño también estuvo presente en esta gran hazaña. Es por eso que ahora estará disputando el título de la Supercopa italiana, tras dar un gran batacazo venciendo al finalista de la Champions League.

Así las cosas, Jhon Janer Lucumí irá por su segundo triunfo en Italia a sus 27 años. Desde su llegada a Bolonia en agosto del 2022, el caleño ha jugado 128 partidos con la camisa del club, los cuales han sido 106 en la Serie A, 9 correspondientes a Copa Italia, otros 7 de Champions League, 5 juegos por Europa League y 1 de la Supercopa. En los que anotó dos tantos y participó en tres asistencias.

Le podría interesar: Luis Díaz habló sobre James Rodríguez en la Selección Colombia: “Es a quien admiramos”

Fecha y hora de la Supercopa Italiana

La final de la Supercopa Italiana se jugará el lunes 22 de diciembre a partir de las 2:00 p.m (hora Colombia). Este duelo por el primer título de la temporada será entre Bolina y Napoli, que llega a este partido tras dejar en el camino a Milán, el juego lo podrá seguir en el país a través de DSports.