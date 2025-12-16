IDEAM: ¿Lloverá en Colombia? Pronóstico del clima del 16 al 19 de diciembre en el país

El pronóstico del clima en Colombia para esta semana indica un panorama variable, con lluvias concentradas en varias regiones del país, especialmente durante los primeros días, y un descenso progresivo de las precipitaciones hacia el final de la semana, de acuerdo con los análisis meteorológicos.

Las mayores probabilidades de lluvia se presentarán el martes, afectando principalmente el occidente y centro de la región Caribe, así como sectores de las regiones Andina, Pacífica y el oriente de la Amazonía. En contraste, en el resto del territorio nacional predominarán condiciones de tiempo seco.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias del 16 al 19 de diciembre

Según el reporte climático, las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Región Caribe: lluvias en el occidente y centro, con tendencia a disminuir hacia el jueves y viernes.

lluvias en el occidente y centro, con tendencia a disminuir hacia el jueves y viernes. Región Pacífica : persistencia de lluvias y posibilidad de tormentas eléctricas durante toda la semana.

: persistencia de lluvias y posibilidad de tormentas eléctricas durante toda la semana. Región Andina: precipitaciones dispersas, principalmente en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Eje Cafetero.

precipitaciones dispersas, principalmente en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Eje Cafetero. Amazonía oriental: lluvias frecuentes y acumulados significativos.

Pronóstico del clima en Bogotá

Para Bogotá, el pronóstico señala predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias puntuales en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad.

La temperatura mínima podría ubicarse por debajo de los 10 grados centígrados, mientras que las máximas se mantendrán cercanas a los 20 grados, lo que refleja condiciones frías en las mañanas y templadas durante el día.

Clima martes 16 de diciembre

Se mantendrán las lluvias en el occidente y centro de la región Caribe, así como en amplios sectores de las regiones Andina y Pacífica y el oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados se esperan en Bolívar, Sucre, Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca, además del mar Caribe colombiano.

Clima miércoles 17 de diciembre

Persistirán las lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas en el occidente del Caribe, centro y norte de las regiones Pacífica y Andina, y el oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados se concentrarán en Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Amazonas. Para San Andrés y Providencia se esperan condiciones secas.

Clima jueves 18 de diciembre

Se prevé un descenso progresivo de las lluvias en la región Caribe, concentrándose al sur de esta, mientras que aumentarán en las regiones Pacífica, Andina y el oriente de la Amazonía, con posibilidad de lluvias fuertes en Antioquia, Santander y el centro del país.

Clima viernes 19 de diciembre

Hacia el cierre de la semana laboral se espera una disminución de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina, aunque continuarán precipitaciones en la región Pacífica y el oriente de la Amazonía.