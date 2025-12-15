Las lluvias de las últimas horas dejan dos viviendas inundadas en Manzanares, Caldas

Manizales

Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron inundaciones en el municipio de Manzanares, donde por lo menos dos familias resultaron damnificadas. Hasta el momento los organismos de socorro evalúan si hay más afectaciones en el municipio

Bomberos del municipio reportaron la inundación de una vivienda que se encuentra en el sector de la Transversal. Por otro lado, atendieron la inundación de una vivienda por la parte del patio de la casa, la cual estaba afectando también el interior del inmueble. La emergencia se presenta a causa de que la tubería estaba tapada, los organismos de socorro realizan la evacuación del agua con bomba sumergible y maniobras de destaponamiento de tubería con las varillas sin resultado ya que al parecer se encuentra obstruida con piedras

“ En la noche de ayer tuvimos un fuerte aguacero donde nos deja como afectación dos viviendas inundadas aquí en la zona urbana del municipio. Hasta el momento pues no hemos tenido reportes de afectación ni derrumbes en la vía”, dijo Diana Raquel González, comandante de Bomberos de Manzanares

Las lluvias no causaron daños hasta el momento en las vías del oriente, según reportaron los organismos de Socorro