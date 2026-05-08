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08 may 2026 Actualizado 02:55

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Vive Claro presentará transmisión de Colombia vs. Portugal con festival musical en Bogotá

Este evento busca la apuesta de ser un espectáculo sostenible y con cero residuos a relleno sanitario.

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Bogotá se alista para vivir una de las celebraciones deportivas y musicales más grandes del año.

El próximo 27 de junio, Vive Claro presentará el “Claro Fútbol Fest”, un evento que combinará fútbol, conciertos y entretenimiento que busca reunir a más de 45.000 asistentes.

“Más de 45.000 personas se reunirán en Vive Claro para disfrutar de más de ocho horas de espectáculo, activaciones de marca, zonas de comida y bebidas, experiencias interactivas y la transmisión del partido en un ambiente diseñado para vivir la pasión por Colombia como una verdadera fiesta colectiva”, agregaron.

El festival se realizará en el partido entre Colombia vs. Portugal y contará con presentaciones de artistas reconocidos como Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega, además de un invitado sorpresa que será anunciado próximamente.

Además del espectáculo, Vive Claro destacó que el festival tendrá un enfoque sostenible, implementando una estrategia de “residuo a relleno sanitario cero”, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los grandes eventos

¿A qué hora inicia el evento?

El evento iniciará a las 3:00 de la tarde y permitirá el ingreso de menores desde los 12 años, consolidándose como un plan familiar para disfrutar del fútbol y la música en un mismo escenario. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde $110.500 para clientes de Claro Club hasta el 15 de junio o hasta agotar existencias.

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