Diferencias entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente: así funciona cada producto

Diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente: así funciona cada producto / Nes

Ahorrar es un hábito financiero que puede llegar a brindar una gran tranquilidad a futuro ante posibles accidente o imprevistos, ya sea por un accidente, enfermedad o calamidad. Incluso, en algunos casos, no solo funciona como un colchón, sino que, varias personas, lo hacen con un propósito. Ya sea para viajar, estudiar, entre otros.

Más allá de ser una herramienta que puede funcionar de muchas maneras, algunas personas aún no saben las diferencias que hay entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente. Si bien ambas tienen en el mismo objetivo, sus funciones son distintas.

Esto también aplica para los perfiles, es decir, cada producto financiero se adapta según las necesidades y objetivos que tenga el cliente. Debido a ello, es importante que se conozca para qué es cada producto antes de adquirirlo y también, para saber si cubre lo que se necesita.

Qué es una cuenta corriente y una cuenta de ahorro

Una cuenta de ahorro está diseñada para poder recibir consignaciones, o hasta incluso, el salario que gane una persona. Uno de sus propósitos iniciales es guardar dinero a largo plazo.

Una cuenta Corriente está pensada para recibir pagos y hacer transferencias del día a día, tal como una cuenta de ahorros, pero a diferencia de la otra, en este caso, puedes mover tu dinero por medio de una chequera, incluso, hasta se puede acceder a un sobregiro de ser necesario.

Cuál es la diferencia entre cuenta de ahorro y cuenta corriente

Como se ha mencionado, el objetivo principal es establecer un fondo en el que se deposite dinero de tal manera que, se pueda acceder a el de manera rápida, ya sea para pagos o no. Es así que, estas son las principales diferencias entre ambas cuentas, según la entidad bancaria, BBVA:

Cuenta de ahorro

Las cuentas de ahorros cuentan con las siguientes características en comparación a una cuenta corriente:

Propósito: ahorrar y cumplir metas.

ahorrar y cumplir metas. Acceso al dinero: menos frecuente.

menos frecuente. Intereses: puede generar rentabilidad en algunos casos.

puede generar rentabilidad en algunos casos. Uso de cheques: no es habitual que suceda, hasta puede ser nula esta práctica.

no es habitual que suceda, hasta puede ser nula esta práctica. Sobregiro: no aplica para las cuentas de ahorro.

no aplica para las cuentas de ahorro. Costos y límites: bajos costos y límites definidos.

Cuenta corriente

Las cuentas de corrientes cuentan con las siguientes características en comparación a una cuenta de ahorros:

Propósito: se utiliza para operar a diario, es decir, para realizar movimiento constantemente.

se utiliza para operar a diario, es decir, para realizar movimiento constantemente. Acceso al dinero: es mucho más frecuente.

es mucho más frecuente. Intereses: generalmente esta no está diseñada para ganar intereses.

generalmente esta no está diseñada para ganar intereses. Uso de cheques: es posible realizar estos movimientos dependiendo las condiciones que se establezcan con la entidad bancaria o la situación en la que se presente, es decir, solo aplica si el cliente tiene cuenta corriente con chequera.

es posible realizar estos movimientos dependiendo las condiciones que se establezcan con la entidad bancaria o la situación en la que se presente, es decir, solo aplica si el cliente tiene cuenta corriente con chequera. Sobregiro: puede ser posible, dependiendo el perfil del cliente.

puede ser posible, dependiendo el perfil del cliente. Costos y límites: pese a qué es más flexible que una cuenta corriente, los costos pueden ser más altos.

Si bien las diferencias no son enormes, estas hacen una diferencia, puesto que cada cliente busca un producto financiero que se ajuste a sus proyecciones y necesidades, ya sea a futuro o no.

Además, es importante que el solicitante a alguna de estas dos cuentas, solicite toda la información para saber que le conviene más dependiendo las condiciones y requisitos que esta requiera.

