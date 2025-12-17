Corte Constitucional niega plazo a Minsalud por caso deficiencias en el sistema

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo // Denuncian penalmente al ministro de Salud por incumplir con órdenes de la Corte Constitucional (Colprensa).

La Corte Constitucional negó el plazo que solicitó el minsalud Guillermo Alfonso Jaramillo para entregar información relacionada con el reajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Jaramillo, mediante correo electrónico solicitó que se prorrogue el plazo hasta el “viernes 19 de diciembre de 2025, a las 5:00pm” para la entrega de la información requerida, tras advertir que aspectos sobre los que versa la orden un volumen de información extremadamente alto que hace imposible que la totalidad de la información pueda ser remitida en un término de 48 horas.

El magistrado Carlos Camargo, le recordó al ministro de Salud que las órdenes que dieron lugar a la apertura del incidente de desacato el pasado viernes, datan del año 2016, se reiteraron en los autos de 2021, 2023 y 2025. Es decir, que no se trata de mandatos recientes ni a una temática desconocida, sino a directrices emitidas de forma constante en el marco de un seguimiento permanente, lo que evidencia que se trata de una problemática recurrente de esa cartera.

“El incumplimiento de las órdenes proferidas durante el proceso de seguimiento es una conducta que genera consecuencias jurídicas para las autoridades que omiten acatarlas. Las implicaciones que acarrea este incumplimiento pueden ser incluso sanciones en materia penal y disciplinaria”.

El viernes pasado, la Corte Constitucional abrió incidente de desacato en contra del Minsalud, Guillermo Jaramillo por incumplir las órdenes relacionadas con el reajuste a la UPC, es decir, el valor que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado.

Producto de ese incumplimiento, el alto Tribunal compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría por las omisiones.