Ante el alto flujo vehicular en La Línea, la Policía del Quindío entrega recomendaciones

Armenia

“Verifiquen el tema de las condiciones tecnomecánicas de su vehículo. Hemos visto que parte de los accidentes que hemos tenido en la línea se derivan casi siempre de fallas mecánicas, tener la documentación al día porque vamos a ser muy exigentes en eso y no conducir en estado de embriaguez bajo ninguna circunstancia”. Afirmó el Comandante del departamento.

Además, añadió que estarán brindando orientación a todas las personas que ingresan al departamento, ofreciendo recomendaciones y generando conciencia, para que no solo protejan su propia vida, sino que también respeten la vida de las demás personas que están utilizando las vías.

Finalmente, reiteró el llamado a los viajeros a mantener la paciencia durante los desplazamientos, acatar las normas de tránsito y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía.