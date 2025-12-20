Ante el alto flujo vehicular en La Línea, la Policía del Quindío entrega recomendaciones
En el marco del inicio del fin de semana de Navidad y fin de año, el alto flujo vehicular se incrementa en este importante corredor vial nacional de La Línea. Frente a este panorama, el comandante de la Policía del Quindío, Luis Fernando Atuesta, entregó una serie de recomendaciones a los conductores
Comandante de la Policía del Quindío, Luis Fernando Atuesta Zarate
Congestión vial en el corredor Pacífico 1 en Amagá, Antioquia. Foto: @teorendono
“Verifiquen el tema de las condiciones tecnomecánicas de su vehículo. Hemos visto que parte de los accidentes que hemos tenido en la línea se derivan casi siempre de fallas mecánicas, tener la documentación al día porque vamos a ser muy exigentes en eso y no conducir en estado de embriaguez bajo ninguna circunstancia”. Afirmó el Comandante del departamento.
Además, añadió que estarán brindando orientación a todas las personas que ingresan al departamento, ofreciendo recomendaciones y generando conciencia, para que no solo protejan su propia vida, sino que también respeten la vida de las demás personas que están utilizando las vías.
Finalmente, reiteró el llamado a los viajeros a mantener la paciencia durante los desplazamientos, acatar las normas de tránsito y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía.