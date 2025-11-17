La Policía de carreteras del Quindío invitó a madrugarle al plan retorno

Armenia

Uno de los puntos de atención especial es el corredor de la La Línea en la vía entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío por la alta afluencia de vehículos en el marco del plan retorno.

Por eso las autoridades establecen diferentes actividades como charlas y recomendaciones para todos los actores viales con el fin de garantizar la movilidad segura.

La Mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento envío un llamado especial a planear los viajes para evitar contratiempos porque uno de los factores de contingencias tiene que ver con las lluvias.

“Es importante planear los viajes que tenemos con antelación para pues obviamente poder tener un tiempo prudente en la conducción de los vehículos", señaló.

Afirmó que este lunes festivo 17 de noviembre rige una restricción para vehículos de carga desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la mañana del martes 18 de noviembre lo que permitirá una movilidad mucho más fluida para los vehículos livianos y motocicletas.

“De igual forma, recordar que hay una restricción de carga para el puente festivo. El día lunes la restricción es a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día martes, lo que permite una movilidad un poco más ágil para los vehículos livianos, vehículos pequeños, motociclistas sobre los corredores viales, pues eh a aprovechar este día para poder realizar su viaje con con tranquilidad", sostuvo.

Recordó que han instalado cuatro áreas de prevención y control en el sector de la Línea, Valle del Cauca por el sector de La Paila, Alcalá entre Quimbaya y en el sector de cruces en autopistas del café todo con el fin de garantizar la seguridad vial.