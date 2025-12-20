5 villancicos clásicos para cantar después de la novena: Burrito Sabanero, Tutaina y más; Letra aquí // Caracol Radio

En Colombia, la Navidad no termina con la última oración de la novena de Aguinaldos, de hecho es todo lo contrario, para muchas familias ese es el momento en el que comienzan los cantos, las risas y los villancicos que acompañan las reuniones alrededor de la mesa, la natilla y los buñuelos. Estas canciones tradicionales hacen parte esencial de las celebraciones de la época navideña y se mantienen vivas gracias a una tradición que viene pasando de generación en generación.

Villancicos como El Burrito Sabanero, Tutaina o Noche de paz no solo evocan el nacimiento del Niño Jesús, sino que también refuerzan el sentido de unión familiar y comunidad. Su popularidad se explica por melodías sencillas, letras fáciles de recordar y un profundo arraigo cultural, especialmente en países de tradición católica como Colombia; el canto de estos villancicos es el comienzo de un ambiente lleno de folclore.

Por eso, después de la novena, muchos hogares continúan la celebración entonando estos clásicos navideños, que se han convertido en infaltables de las fiestas de diciembre. A continuación, le compartimos cinco villancicos tradicionales con fragmentos de sus letras, ideales para seguir cantando y mantener viva la esencia de la Navidad.

5 villancicos clásicos para cantar después de la novena

1. El Burrito Sabanero

Este villancico, popularizado en los años 70, es uno de los más cantados en Colombia, especialmente por niños.

Fragmento de la letra: Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

2. Tutaina

Considerado un villancico tradicional colombiano, es habitual en novenas, colegios e iglesias.

Letra: Tutaina tuturumaTutaina tuturumainaTutaina tuturuma turumaTutaina tuturumaina

Los pastores de Belén. Vienen a adorar al niño. La Virgen y San José. Los reciben con cariño

Tutaina tuturumaTutaina tuturumainaTutaina tuturuma turumaTutaina tuturumaina

Tres reyes vienen también. Con incienso, mirra y oro. A ofrendar a Dios su bien. Con el más grande tesoro

Tutaina tuturumaTutaina tuturumainaTutaina tuturuma turumaTutaina tuturumaina

Vamos todos a cantar. Con amor y alegría. Porque acaba de llegar. De los cielos el Mesías

Tutaina tuturumaTutaina tuturumainaTutaina tuturuma turumaTutaina tuturumaina

3. Los peces en el río

Villancico tradicional de origen español, ampliamente difundido en América Latina.

Letra: Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo.

4. Campana sobre campana

Un clásico que acompaña celebraciones religiosas y familiares.

Letra: Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asómate a la ventana. Y verás al Niño en la cuna

Belén, campana de Belén. Que los ángeles tocan. Que nuevas nos traen

Recogío tu rebaño ¿Y a dónde va tu pastorcillo? Voy llevando al portal. De queso, manteca y vino

5. Noche de paz

Uno de los villancicos más conocidos del mundo, cantado para cerrar la noche con un mensaje de esperanza.

Letra: Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. Entre los astros que esparcen su luz. Bella, anunciando al Niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor

Noche de paz, noche de luz. Ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar. No temáis cuando entréis a adorar. Que ha nacido el amor. Que ha nacido el amor

Desde el pesebre del niño Jesús. La Tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús. Entre canciones de amor