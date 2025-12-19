ACEMI responde denuncias del Gobierno sobre mal manejo de recursos en las EPS

SALUD

En diálogo con Caracol Radio la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, señaló que el Gobierno insiste en responsabilizar a las EPS por los problemas del sistema de salud, sin reconocer que más de 22 millones de colombianos están afiliados a entidades que hoy se encuentran bajo intervención estatal.

En ese sentido, afirmó que si existen fallas estructurales, el primer llamado debe ser a explicar qué está ocurriendo en esas entidades intervenidas, donde, según informes de la Superintendencia Nacional de Salud, se concentran los mayores niveles de quejas, tutelas, siniestralidad y pérdidas financieras, muy por encima de las EPS no intervenidas.

Frente a los recientes informes de la ADRES sobre presunta atención a pacientes fallecidos y sobrecostos en medicamentos, Vesga aclaró que ACEMI no desconoce la importancia de revisar y auditar la información del gasto en salud, y valora que la ADRES fortalezca su capacidad analítica.

Sin embargo, advirtió que estos análisis deben hacerse con rigor metodológico, transparencia y debido proceso, antes de hacerse públicos, debido a la sensibilidad de los datos y su impacto reputacional.

Pacientes fallecidos que contiúan recibiendo atención médica

Sobre los casos de pacientes fallecidos que supuestamente continuaron recibiendo servicios, explicó que las EPS agremiadas han revisado cédula por cédula más del 95 % de los registros, encontrando que en la mayoría de los casos se trata de:

“Errores técnicos y administrativos, como rezagos en el reporte de defunciones, facturación mensual vencida, cierres administrativos posteriores a hospitalizaciones, dispensaciones domiciliarias por periodos definidos o cruces errados por duplicidad de documentos", indicó Vesga.

Cuando se presenta una desafiliación extemporánea por fallecimiento, precisó, la prima de riesgo debe ser restituida a la ADRES, como lo establece la norma.

En cuanto al aumento en el número y valor de medicamentos reportados entre 2022 y 2023, ACEMI indicó que este crecimiento está asociado principalmente a la ampliación del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y a cambios regulatorios que trasladaron tecnologías a financiación con cargo a la UPC.

Por ello, advirtió que los cruces de información deben homologar adecuadamente unidades, presentaciones y vigencias normativas, para evitar conclusiones distorsionadas.

Finalmente, Vesga expresó preocupación por la posible divulgación de bases de datos sensibles, recordando que la historia clínica es información reservada y protegida legalmente, y subrayó que el sistema de salud es complejo y sofisticado, por lo que no puede analizarse con cruces preliminares que luego se conviertan en titulares de prensa.

ACEMI reiteró su disposición al diálogo técnico con la ADRES y el Ministerio de Salud, y pidió que las decisiones sobre el ajuste de la UPC para 2026 se fundamenten en evidencia robusta, tal como lo ha exigido la Corte Constitucional, garantizando la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo de los pacientes a los medicamentos que necesitan para vivir.