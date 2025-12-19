Millonarios oficializó su tercer refuerzo para el año 2026

Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

Millonarios sigue restructurando su nómina de cara al año 2026. El equipo bogotano ha confirmado tres fichajes; mientras que se han oficializado cinco salidas del plantel respecto a la próxima temporada.

La más reciente contratación se oficializó este viernes, con el fichaje del lateral izquierdo Sebastián Valencia, jugador que llegó procedente de Fortaleza y cuyos derechos pertenecían a Leones, de la segunda división.

✨ Sebastián Valencia ya viste la camiseta del Embajador. ¡Bienvenido a la Familia Azul! 💪⚽



▶️ ​Encuentra mas detalles de nuestro nuevo lateral izquierdo en https://t.co/uebcls8Vmu pic.twitter.com/UgvXYWmXHs — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 19, 2025

"Millonarios FC informa que, después de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador firmó su contrato por tres años", anunció el club bogotano a través de un comunicado.

“Valencia, quien se caracteriza por su buen despliegue y versatilidad en el campo, ha tenido paso por equipos como Boyacá Chicó, Leones FC y Fortaleza, club en el que el semestre pasado convirtió cuatro goles y registró tres asistencias. Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Moca FC”, se añade al respecto.

Valencia es el tercer refuerzo de Millonarios de cara al próximo año, sumándose a Carlos Darwin Quintero y Mateo García. A la espera de concretar los fichajes de Julián Angulo y del chileno Rodrigo Ureña.

¿Quiénes se han ido de Millonarios?

Por el momento, Millonarios ha confirmado las salidas del costarricense Juan Pablo Vargas, el brasileño Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales y Juan José Ramírez.