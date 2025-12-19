Luis Díaz reveló detalles de su relación con Harry Kane

Tras dos semanas de ausencia, Luis Díaz volverá a estar disponible para el Bayern Múnich. El extremo colombiano no pudo disputar los encuentros ante Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones ni frente al Mainz por la Bundesliga, ambos por sanción.

“Me encanta (crear caos). Intento disfrutarlo al máximo. Obviamente, con el compromiso que uno debe tener, uno hace lo que el entrenador le pide. Pero también quiero disfrutarlo y crear esos momentos caóticos de los que hablabas. Es fundamental para mí porque yo también vivo así en el campo, un jugador que da dolores de cabeza", afirmó Lucho en el medio inglés The Guardian.

Le puede interesar: ‘Fichaje’ de invierno para Bayern Múnich: Luis Díaz estrena compañero en su regreso a entrenamientos

Cabe recordar que Lucho ha disputado 21 compromisos con el Bayern Múnich, de los cuales ha marcado 12 goles y generado 7 asistencias.

Lucho elogió a Harry Kane

Desde que Luis Díaz llegó al club alemán, logró conectar muy bien con sus compañeros, especialmente con Harry Kane, a quien ya había enfrentado en varias ocasiones, pero nunca había compartido camerino con él. Ambos hacen una dupla magnífica en el Bayern, pues el colombiano le ha dado 4 asistencias al inglés de las 7 que tiene.

Luis Díaz palpita duelo ante Portugal: “Tienen a uno de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo”

“¡Guau! Harry Kane… es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo, pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartirlo con él en los entrenamientos o en el vestuario", reveló Luis Díaz sobre su compañero inglés.

Luego añadió: “Hace cosas en los entrenamientos que me hacen pensar: ‘Esto no puede ser’. Es tan bueno. Tan bueno. ¡Es la verdad! Juega muchísimo y lo hace todo bien. Busca el balón, pasa, defiende... lo ves defender, se entrega tanto, es tan tranquilo y aun así marca goles. Este tipo vive para ellos. Cada vez que le llega un gol, uno, dos, tres, los marca todos. También es una gran persona. Muy sensato, muy familiar... una persona espectacular”.

Lea también: Claudio Pizarro le dejó un consejo a Luis Díaz: “En Alemania les molesta mucho”

Por último, aseguró que la confianza es un factor muy importante para él: “Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil”.