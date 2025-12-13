Cierre total de vía que conecta a Uribe con Granada en el departamento del Meta

REGIONES

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que en las últimas horas un importante corredor del departamento del Meta fue cerrado como parte de una medida preventiva.

Los hechos ocurrieron sobre el medio día de este 13 de diciembre cuando un puente que conecta a los municipios de Uribe y Granada se vino abajo.

En el momento en el que ocurre el desplomé, una camioneta tipo Toyota Blanca quedó atrapada mientras se generaba el hundimiento de la banca. Organismos de emergencia confirman que, no hubo personas heridas de gravedad.

En diálogo con Caracol Radio, Sergio Muñoz, gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta, indicó que la gobernación está articulada con el Gobierno Nacional para atender la emergencia.

“Desde ya se ha hecho la articulación con el municipio de Granada para poder habilitar unos corredores de vías terciarias que permitirían la movilidad hacia el sector de Punta Brava, el corredor también que comunica con lejanías y puede retomar la vía nacional cerca al municipio de Granada en inmediaciones del puente del Alcarabán”, indicó Muñoz.

El INVÍAS tomó la determinación de cerrar este corredor, por lo que se sugiere tomar vías alternas como la trocha 4 vía lejanías, se retorna por la trocha 12 para salir a Punta Brava.

Entretanto, las autoridades trabajan en instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar la movilidad en el corredor.