Las mejores películas y series para ver esta Navidad con su familia, según la IA

Navidad es una época esperada por muchos durante el año, puesto que, para la mayoría, representa una víspera llena de alegría y unión con los otros, en este caso, con familia y amigos. De esta manera, dentro del mercado, muchas empresas y marcas adoptan una imagen que acompañe esta temporada.

Asimismo, una de las industrias favoritas y que mejor adopta este sentimiento, es el entretenimiento, el cine y demás plataformas que brindan estos servicios. Dentro de estas, existen series y películas que entran en auge a partir de este mes, generando que en algunas familias se hagan maratones o se comparta entre sí para ver series o película navideñas.

Es así que se le planteó a ChatGPT, cuáles eran las mejore películas y series para disfrutar en familia esta Navidad, de tal manera que, se organizó una lista en la que se agregan los clásicos, para hacer maratón y otras opciones más:

Películas clásicas para ver en familia

Esta lista propuesta por la IA reúne cuatro clásicos, que, según la misma, explica que son películas que año tras año conectan emocionalmente con la temporada navideña y han pasado a ser parte del ritual familiar de diciembre:

Mi pobre angelito, Home alone: esta es una comedia navideña icónica llena de risas y nostalgia, perfecta para verla en familia estas fiestas.

esta es una comedia navideña icónica llena de risas y nostalgia, perfecta para verla en familia estas fiestas. El expreso polar: película animada que tiene toda la esencia de la Navidad con una historia cautivadora.

película animada que tiene toda la esencia de la Navidad con una historia cautivadora. La Navidad de Charlie Brown: especial clásico animado que reflexiona sobre el verdadero significado de la Navidad.

especial clásico animado que reflexiona sobre el verdadero significado de la Navidad. Vacaciones de Navidad: humor irreverente navideño ideal para adultos y familias.

Estrenos y películas recientes en este 2025

En este caso, no solo se brindaron las mejores recomendaciones, sino que también, las plataformas en las que puede ver estas películas:

El secreto de Papá Noel: comedia navideña con una trama divertida sobre identidad y romance en temporada festiva, puede verse en Netflix.

comedia navideña con una trama divertida sobre identidad y romance en temporada festiva, puede verse en Netflix. La noche que mi papá salvó Navidad 2: secuela navideña española con humor familiar y aventuras festivas, puede verse en Netflix.

secuela navideña española con humor familiar y aventuras festivas, puede verse en Netflix. Una Navidad muy Jonas Brothers, la película: comedia musical ligera y entretenida con los Jonas Brothers, puede verse en Disney plus.

comedia musical ligera y entretenida con los Jonas Brothers, puede verse en Disney plus. ¡Oh! Qué divertido: comedia navideña con Michelle Pfeiffer y un tono más adulto y sarcástico, puede verse en Prime Video.

Se recomiendan estos estrenos, ya que, traen historias frescas para añadir a tus tradiciones navideñas y están diseñadas para ser disfrutadas en familia o con amigos.

Para aquellos que aman la acción en Navidad

La Navidad no solo tiene que ser películas reflexivas, también pueden traer acción consigo, como los son estás películas:

Duro de matar: esta película de acción navideña es un clásico para los fanáticos de la adrenalina.

esta película de acción navideña es un clásico para los fanáticos de la adrenalina. Esa Navidad: una animación con múltiples historias entrelazadas sobre magia y festividad.

una animación con múltiples historias entrelazadas sobre magia y festividad. El Grinch: las películas de El Grinch, son perfectas para rememorar la nostalgia.

Series y especiales para hacer un maratón

Yoh! Christmas: esta es una serie romántica con encanto y espíritu navideño desde Sudáfrica.

esta es una serie romántica con encanto y espíritu navideño desde Sudáfrica. Run Away: para aquellos que prefieren los thrillers dramáticos, es ideal para maratonear entre Navidad y Año Nuevo.

para aquellos que prefieren los thrillers dramáticos, es ideal para maratonear entre Navidad y Año Nuevo. The Traitors (Temporada 4): reality de estrategia y traición para un cambio de ritmo festivo.

Estas series permiten que el consumidor final se sumerja más tiempo en historias navideñas, románticas o incluso intensas, esto, depende, al final, de los gustos de cada persona.

