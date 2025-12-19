Judicializan a hombre señalado de extorsionar a un comerciante de Cenabastos

Judicializan hombre señalado de extorsionar a un comerciante de Cenabastos. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Esteban Felipe Ordaz, por su presunta responsabilidad en las exigencias económicas ilegales realizadas a un comerciante de la Central de Abastos en Cúcuta.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, cargo que no aceptó.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, desde el pasado 19 de noviembre, la víctima vendría siendo objeto de exigencias económicas e intimidaciones, mediante mensajes enviados por una persona que se identificaba como integrante de una organización criminal.

El material probatorio da cuenta de que las amenazas incluían el envío de material audiovisual y seguimientos, con el propósito de presionar el pago de dinero.

La víctima realizó el 26 de noviembre reciente una transferencia, sin embargo, las intimidaciones continuaron y se intensificaron. Los empleados del lugar también habrían sido amenazados.

El procesado fue capturado en un operativo de entrega controlada el pasado 13 de diciembre por servidores del CTI en articulación con Gaula Militar, al momento de recibir el dinero exigido.