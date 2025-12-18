Crisis en el Catatumbo: los 11 meses de conflicto ha dejado más de 87 mil personas desplazadas

Catatumbo

Las autoridades que conforman el Puesto de Mando Unificado de la región del Catatumbo, dieron a conocer el boletín #150, donde se consolidan las cifras que ha dejado el conflicto interno en esta subregión de Norte de Santander, desde el pasado 16 de enero.

Según este PMU, con corte al 16 de diciembre, 87.438 personas han salido desplazadas de la región del Catatumbo, siendo Cúcuta el municipio hasta donde más llegaron estas víctimas, con un total de 44.120 personas, seguido de Ocaña con 17.873 y Tibú con 11,362.

Es de resaltar que en el municipio de Tibú aún continúan 130 personas en alojamientos temporales.

Las víctimas mortales, según el PMU, son 166, de las cuales seis eran firmantes de paz, tres líderes sociales, 147 particulares y 10 menores de edad.

Sin embargo, organizaciones sociales alertan que son al menos 300 las víctimas mortales que ha dejado este conflicto armado durante los últimos 11 meses.

19 integrantes de la fuerza pública han sido asesinados en esta región, 11 pertenecientes al Ejército Nacional y ocho a la policía nacional.

Aún continúan desaparecidos cinco firmantes de paz: dos en Teorama, dos en Tibú y uno en El Tarra.