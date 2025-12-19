Gobernador del estado Táchira también lanza fuertes críticas contra Donald Trump

Frontera

“Trump pretende lanzar por el piso la dignidad de Venezuela y no lo vamos a permitir”, con estas palabras, el gobernador del estado Táchira aseguró que no permitirán una intervención de los Estados Unidos a su país.

“La más insolente, vomitable expresión del señor Donald Trump contra la paz, la soberanía y los grandes valores de Venezuela. En una expresión criminal, delincuencial, Donald Trump asevera que Venezuela es de él, que las tierras de este hermoso país son de él, que el petróleo es de él, que los minerales estratégicos de él“, dijo Freddy Bernal, gobernador del Táchira.

Más información Judicializan a hombre señalado de extorsionar a un comerciante de Cenabastos

Continuo indicando “o sea, se ha quitado la máscara. Este país es de esta patria. Cuando yo hablo en estos términos, estoy seguro que me identifico con gran parte de los campesinos de la alta montaña, que saben que la grita y la alta montaña es de Venezuela, no pertenece a los Estados Unidos. Me identifico con los industriales, con los ganaderos, con los comerciantes, con el campesino, con la gente de a pie”.

Además cuestionó “¿Desde cuándo un país puede creer que nosotros somos colonia?“.

Concluyó indicando que ante estas decisiones del presidente de los EE.UU, ningún factor del estado Táchira quiere que se apropien de los recursos o desea una guerra, indistintamente de la diferencias políticas que puedan tenerse.