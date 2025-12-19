Esta es la asombrosa cifra de finales perdidas de Independiente Medellín en el fútbol colombiano

A Independiente Medellín se le escapó nuevamente un título en el fútbol profesional colombiano. En la final de la Copa, que se disputó este 17 de diciembre, se reflejó la racha agridulce que tiene el Poderoso en finales, ya que terminó perdiendo este trofeo, luego de una muy buena temporada, pero flaquear en las instancias decisivas.

A pesar de que el Equipo del Pueblo fue el que mejor fútbol mostró en el todos contra todos de la Liga Colombiana, incluso avanzó como líder con 40 puntos del segundo semestre, haciendo así una muy buena campaña con el goleador del torneo Francisco Fydriszewski. No le alcanzó para quedarse con ningún trofeo este año.

Es válido recordar que Medellín disputó dos finales en la temporada del 2025, la primera fue en el primer semestre de la Liga Colombiana, donde perdió ante Santa Fe. De igual manera, terminó cayendo recientemente con el conjunto Verdolaga por la Copa Colombia.

¿Cuántas finales ha perdido Medellín en toda su historia?

Con el gol de Andrés Felipe Roman, que le dio el título de la Copa Colombia a Nacional, en un partido muy cerrado, se alargó una vergonzosa racha de finales perdidas para el Poderoso de la Montaña. Pues son más las veces que ha perdido una final, que los trofeos que tiene, así las cosas en su palmarés ostenta 6 títulos de la Liga Colombia y 3 correspondientes a la Copa Colombia.

Con esta última derrota, Deportivo Independiente Medellín llegó a 15 finales perdidas en todas las competencias del fútbol profesional colombiano a lo largo de su historia. En lo que comprende a la Copa Colombia, ha caído en dos oportunidades, la primera en el 2017 contra Junior y la segunda en 2025 con Nacional.

Por la Liga Colombiana en 12 oportunidades ha dejado escapar una estrella. Esto desde 1959, cuando perdió por primera vez una final contra Millonarios, rival con quien también cayó en 1961 y 2012. Frente a Santa Fe volvió a caer en 1966, 2014 y 2025; ante América de Cali perdió en 2001 y 2008; hizo lo mismo con Junior en 2018 y 2023, al igual que con Deportivo Cali en 2015 y Deportivo Pereira en 2022.

Además, en la Superliga también cedió un título en el 2017 ante Independiente Santa Fe.