Ejército neutraliza explosivo en vías del Cesar

Soldados del Ejército Nacional están neutralizando un artefacto explosivo instalado en el intercambiador de Aguas Claras, en Aguachica, en el departamento del Cesar.

En estos momentos, la zona está acordonada mientras se realiza el operativo de neutralización del artefacto explosivo.

Mientras tanto, las autoridades investigan si este elemento fue dejado por miembros de la guerrilla del ELN.

Noticia en desarrollo...