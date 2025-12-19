Elecciones 2026:Cambio Radical retira intención de participar de consultas interpartidistas de marzo

Colombia

Este viernes 19 de diciembre el Partido Cambio Radical envió una carta al Consejo Nacional Electoral manifestando su retractación a la intención de participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

#RetoElecciones2026 El Partido Cambio Radical retiró su intención de participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/q6BzUlYxf1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 19, 2025

Pese a que la colectividad había manifestado su intención principal de participar de dicho mecanismo el pasado 5 de diciembre, en esta misiva, firmada por el director del partido, Germán Córdoba, presentaron su retiro.

“Por tanto, manifiesto que el PARTIDO CAMBIO RADICAL ha decidido, tras un análisis interno, RETRACTARSE de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030”.

Tras esta decisión de Cambio Radical se espera ahora que en los próximos días o incluso hoy mismo también se retiren de la consulta otros partidos como el Liberal, el Conservador y la U.

Hay que señalar que según el calendario electoral el plazo máximo para tomar esta decisión es el próximo lunes 22 de diciembre y que lo que harían entonces las colectividades que se retiren es dar libertad a sus militantes para elegir a un candidato presidencial o adelantar una encuesta con algunos de los aspirantes a la Presidencia.