Elecciones Colombia 2026: Union Europea desplegará observadores a comicios a Congreso y Presidencia

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que desde enero del próximo año la Unión Europea desplegará observadores electorales para los comicios a Congreso y Presidencia.

Según dijo el registrador, los observadores internacionales ya le han manifestado su preocupación por la situación de orden público y los hechos de violencia que se han registrado en los últimos meses en el país.

“Los observadores han manifestado que han registrado ciertos hechos de violencia importantes, lo ocurrido en el Catatumbo, por ejemplo, lo registraron a principio del año, y los hechos de violencia política, lenguaje de odio y falta de deliberación política en ciertos lugares de Colombia, y les hemos dicho que aquí lo que se requiere es un trabajo articulado de todas las instituciones del Estado”.

El Plan Democracia para 2026:

A propósito Penagos también indicó que en los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión entre la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para evaluar la puesta en marcha del Plan Democracia y garantizar la seguridad y el voto libre en los comicios de 2026.

“Vamos a llevar a cabo una reunión a instancias de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría, todo el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para ir revisando que ese Plan Democracia que garantice que en esos 104 municipios de los que habla el Ministerio de Defensa, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto y lo puede ejercer libremente”.

Calendario electoral para consultas interpartidistas:

El registrador Hernán Penagos anunció además que la próxima semana será publicada la resolución con el calendario electoral para las consultas interpartidistas del 8 de marzo y mencionó que se espera que entre el 5 y el 8 de diciembre, es decir en los próximos 15 días, se reporte un alto número de inscripciones al Congreso.

“Vamos a publicar el calendario electoral de las consultas del mes de marzo del año entrante. Recuerden ustedes que en el marco de las elecciones de Congreso, el 8 de marzo, se llevarán a cabo consultas populares nuevamente. Vamos a publicar ese calendario con cada uno de los pasos para que las organizaciones políticas tengan absoluta claridad de esas consultas del mes de marzo”.

Agregó el registrador que tras conocerse este calendario electoral, los partidos políticos podrán comunica al Consejo Nacional Electoral su decisión de participar o no en las diferentes consultas.