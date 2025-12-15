Con ‘Plan Navidad’, DIAN tiende cerco al contrabando en Cartagena durante temporada decembrina

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desplegó desde estamadrugada en Cartagena operativos estratégicos contra el contrabando comoparte del ‘Plan Navidad’, una acción coordinada que busca proteger el comercioformal durante la temporada decembrina y reforzar la seguridad económica de laregión.

“Tendremos la participación de 75 funcionarios de la DIAN, 10 uniformados de laPolicía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el acompañamiento de la Gobernación deBolívar; desarrollamos las labores en 3 puntos de control ubicados en diferenteszonas de alta actividad comercial y logística de la ciudad, priorizando corredoresestratégicos donde históricamente se han identificado mayores riesgos deingreso y distribución de mercancía ilegal”, explicó Nagith Alberto Orgulloso Rada,director seccional de Aduanas de Cartagena.

Estos operativos se enfocan en licores, cigarrillos, tecnología y calzado, sectoresaltamente vulnerables al contrabando por ser usualmente utilizados por redesilícitas para evadir controles y afectar la competencia leal.

Mediante labores de analítica de datos e intercambio de información conautoridades y gremios, la DIAN identificó bodegas, centros de acopio y focos dealmacenamiento masivo de mercancía ilegal con el fin de afectar las grandesestructuras que abastecen redes de contrabando. De manera simultánea, seadelantan operativos en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué,Medellín, Montería, Pereira, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

La entidad invita a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier indiciode comercialización ilegal de mercancías a través de la línea 159 o mediante lasección PQRS y denuncias en www.dian.gov.co.