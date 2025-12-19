Tunja

Coalición Partido de La U y MIRA oficializa su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá

La lista está conformada por hombres y mujeres de diversas regiones del departamento, que apuesta por la inclusión, la experiencia y el trabajo desde el territorio para impulsar una agenda legislativa en favor del desarrollo regional.

De Izq a derecha: Jairo Castiblanco, Humphrey Roa, Manuel Álvarez, Libi Puerto, Nancy Zapata, Yury Neill Díaz.

De Izq a derecha: Jairo Castiblanco, Humphrey Roa, Manuel Álvarez, Libi Puerto, Nancy Zapata, Yury Neill Díaz.

Caracol Radio

Paola Márquez

La coalición Partido de La U – MIRA presentó oficialmente su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá, en un acto realizado el 19 de diciembre, en el que se destacó la unidad, la diversidad y el compromiso con el desarrollo del departamento.

La lista está conformada por líderes y lideresas de distintas provincias, con trayectoria en el sector público, social, empresarial y rural, quienes buscan representar las necesidades de Boyacá en el Congreso de la República y convertirlas en iniciativas legislativas concretas.

El listado inicia con Jairo Castiblanco Parra (U101), abogado especializado en Derecho Procesal Constitucional, exconcejal de Samacá, exdiputado de la Asamblea de Boyacá y actual representante a la Cámara, con amplia experiencia legislativa y empresarial.

Le sigue Humphrey Roa Sarmiento (U102), arquitecto y abogado, especialista en Gestión Municipal y magíster en Gestión Urbana y Desarrollo Regional. Ha sido concejal de Chinavita, diputado de Boyacá, representante a la Cámara y jefe de Bienes y Servicios del Congreso de la República.

En el número U103 se encuentra Manuel Álvarez Pulidón, contador público, especialista en Gerencia del Talento Humano, magíster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento, MBA en curso, consultor en transformación organizacional y empresario del sector hotelero.

El número U104 corresponde a Libi Puerto Granados, profesional en Administración de Empresas, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, representante legal de la asociación Mi Granja Sostenible y reconocida líder campesina y de mujeres rurales.

En el U105 está Nancy Yaneth Zapata Pachón, licenciada en Lengua Extranjera Inglés, maestrante en Administración Pública, exconcejal de Chiquinquirá y docente, con experiencia en liderazgo comunitario y educativo.

Cierra la lista Yury Neill Díaz Aranguren (U106), economista, especialista en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial, magíster en Administración Pública, exalcalde de Tota durante los periodos 2012–2019 y exdiputado de Boyacá entre 2020 y 2023.

Desde la Cámara de Representantes, la coalición Partido de La U – MIRA plantea una agenda legislativa centrada en el fortalecimiento de la industria boyacense, el respaldo al campo, la transformación de los productos agrícolas y la generación de empleo.

Entre sus prioridades también se incluyen la protección de los derechos de las mujeres, el apoyo al campesinado —incluida la pensión campesina—, la salud mental, el impulso a las pequeñas y medianas empresas y la defensa de los adultos mayores.

Con esta propuesta, la coalición reafirma su compromiso de llevar al Congreso voces que conozcan el territorio, sus problemáticas y su potencial, con el objetivo de impulsar un desarrollo justo, sostenible y equitativo para Boyacá.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad