Coalición Partido de La U y MIRA oficializa su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá

La coalición Partido de La U – MIRA presentó oficialmente su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá, en un acto realizado el 19 de diciembre, en el que se destacó la unidad, la diversidad y el compromiso con el desarrollo del departamento.

La lista está conformada por líderes y lideresas de distintas provincias, con trayectoria en el sector público, social, empresarial y rural, quienes buscan representar las necesidades de Boyacá en el Congreso de la República y convertirlas en iniciativas legislativas concretas.

El listado inicia con Jairo Castiblanco Parra (U101), abogado especializado en Derecho Procesal Constitucional, exconcejal de Samacá, exdiputado de la Asamblea de Boyacá y actual representante a la Cámara, con amplia experiencia legislativa y empresarial.

Le sigue Humphrey Roa Sarmiento (U102), arquitecto y abogado, especialista en Gestión Municipal y magíster en Gestión Urbana y Desarrollo Regional. Ha sido concejal de Chinavita, diputado de Boyacá, representante a la Cámara y jefe de Bienes y Servicios del Congreso de la República.

En el número U103 se encuentra Manuel Álvarez Pulidón, contador público, especialista en Gerencia del Talento Humano, magíster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento, MBA en curso, consultor en transformación organizacional y empresario del sector hotelero.

El número U104 corresponde a Libi Puerto Granados, profesional en Administración de Empresas, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, representante legal de la asociación Mi Granja Sostenible y reconocida líder campesina y de mujeres rurales.

En el U105 está Nancy Yaneth Zapata Pachón, licenciada en Lengua Extranjera Inglés, maestrante en Administración Pública, exconcejal de Chiquinquirá y docente, con experiencia en liderazgo comunitario y educativo.

Cierra la lista Yury Neill Díaz Aranguren (U106), economista, especialista en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial, magíster en Administración Pública, exalcalde de Tota durante los periodos 2012–2019 y exdiputado de Boyacá entre 2020 y 2023.

Desde la Cámara de Representantes, la coalición Partido de La U – MIRA plantea una agenda legislativa centrada en el fortalecimiento de la industria boyacense, el respaldo al campo, la transformación de los productos agrícolas y la generación de empleo.

Entre sus prioridades también se incluyen la protección de los derechos de las mujeres, el apoyo al campesinado —incluida la pensión campesina—, la salud mental, el impulso a las pequeñas y medianas empresas y la defensa de los adultos mayores.

Con esta propuesta, la coalición reafirma su compromiso de llevar al Congreso voces que conozcan el territorio, sus problemáticas y su potencial, con el objetivo de impulsar un desarrollo justo, sostenible y equitativo para Boyacá.