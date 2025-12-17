El Ejército destruyó una mina ilegal en el norte de Caldas que producía hasta 1.200 millones

Manizales

El Ejército Nacional, la Policía y autoridades ambientales atacaron la explotación ilícita de yacimientos mineros en Pácora.1200 millones de pesos mensuales generaban con este delito ambiental

“El desarrollo de esta operación militar permitió intervenir una unidad de producción minera ilegal e incautar dos retroexcavadoras, seis motobombas con estructura de agua, una draga, un motor industrial y demás material para la explotación de oro”, dijo el Teniente coronel John Martínez Tapias, Comandante Batallón Ayacucho

Los hechos se presentaron en la vereda la Estación de Pácora, a través de la cual estarían ocasionando un ecocidio que pone en riesgo la vida de especies animales, contamina las fuentes hídricas y, en general, de los ecosistemas naturales.

De acuerdo con la información obtenida, la extracción mensual de oro sería de 2400 gramos de oro, avaluados en 1200 millones de pesos, utilizados para fortalecer las capacidades criminales de grupos delincuenciales.