Banda y Orquesta Sinfónica de Paipa es elegida para debut de proyecto Melódicos Sinfónico

En el marco del tradicional Aguinaldo Paipano, el próximo 20 de diciembre la Concha Acústica Valentín García será el escenario del estreno mundial de Los Melódicos Sinfónico, un ambicioso proyecto musical que une la esencia de la música tropical latinoamericana con la riqueza técnica de la interpretación sinfónica.

La innovadora propuesta fusiona la legendaria sonoridad de la orquesta venezolana Los Melódicos de Renato Capriles con la Banda y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Bellas Artes de Paipa, dando como resultado un espectáculo que eleva el formato de la tradicional “Big Band de América” a una nueva dimensión artística y académica.

Belén Osorio, secretaria de Cultura de Paipa informó a Caracol Radio que este es un evento sin precedentes:

“Estarán más de 100 músicos en escena contando nuestra Banda Sinfónica, la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Los Melódicos, el coro del conservatorio. Será una gran puesta en escena de jóvenes y adultos de la música tropical. Vamos a disfrutar muchísimo de este espectáculo con los icónicos temas Apágame la Vela, Zúmbalo y con un homenaje muy especial a Karol G cantando Papacito”. Explicó.

Más allá del espectáculo, Los Melódicos Sinfónico se concibe como una plataforma de integración cultural con objetivos claros: fomentar la colaboración entre orquestas y bandas sinfónicas, garantizar altos estándares de excelencia interpretativa, fortalecer los procesos pedagógicos mediante la transferencia de arreglos y partituras especializadas, y preservar el patrimonio musical latinoamericano desde una visión renovada.

“Tendremos un show de una hora y media aproximadamente. Esos son más de 15 canciones con las que disfrutaremos a través de este ensamble maravilloso que une a más de dos generaciones”. Puntualizó la secretaria.

La implementación del proyecto se desarrolló en fases rigurosas que incluyeron la evaluación de la calidad sonora de los participantes, la entrega formal de arreglos sinfónicos y sesiones de ensayos conjuntos y afinación final del repertorio, asegurando un resultado artístico de alto nivel.

Con una visión a largo plazo, esta fusión busca consolidarse como un referente internacional de la música latina sinfónica, capaz de unir tradiciones, estilos y generaciones en escenarios de alto prestigio.