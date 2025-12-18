VIDEO | Gol de Luis Suárez para salvar la clasificación del Sporting Lisboa en la Copa de Portugal

Gol de Luis Suárez para salvar la clasificación del Sporting Lisboa en la Copa de Portugal. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¡Luis Javier Suárez continúa intratable en el fútbol portugués! Este jueves 18 de diciembre, el delantero colombiano salvó al Sporting Lisboa de una sorpresiva derrota en la copa nacional frente a un combativo Santa Clara.

Y es que en los últimos instantes del partido, Suárez anotó el tanto que igualó la serie y de paso forzó el tiempo suplementario, instancia en la que el cuadro lisboeta siguió de largo para sellar su clasificación a los cuartos de final.

Santa Clara 2-3 Sporting de Lisboa, Copa de Portugal 2025

Las emociones llegaron desde muy temprano al Estadio de Sao Miguel. En apenas 12 minutos, Joao Simoes abrió la cuenta para los visitantes con un certero remate de volea dentro del área, pero más adelante, a los 28′, llegó Lucas Soares para decretar la paridad transitoria.

Santa Clara remontó sorpresivamente al 86, tras un remate de Gabriel Silva que se desvió en el camino y desubicó al arquero Neneca. Y cuando parecía que el Sporting quedaba sorpresivamente eliminado, más allá de la expulsión de Paulo Victor en el conjunto local, una polémica pena máxima sancionada en tiempo de adición, terminó siendo anotada por el colombiano Luis Suárez.

Vea acá el gol de Luis Suárez en Santa Clara vs Sporting de Lisboa

Se trata de la decimoquinta anotación de Suárez en lo corrido de la temporada 2025-26 (24 partidos), segunda contando únicamente la Copa de Portugal. Momento brillante para el nacido en Santa Marta.

Retomando el partido, durante el tiempo extra y con un hombre de más, los del Sporting siguieron de largo. Así pues, en el 98′, Fotis Ioannidis decretó el tercer y definitivo tanto para consumar la clasificación.

Partidos pendientes en octavos de final de la Copa Portuguesa

Porto vs Famalicao

Caldas vs Sporting Braga

Lusitano vs Fafe

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Portuguesa