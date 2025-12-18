Ruta N se consolida en ciencia, tecnología e innovación con enfoque social en 2025

Medellín

Durante el año, la entidad fortaleció la formación de talento digital como uno de sus pilares, con más de 17.000 personas formadas en habilidades tecnológicas, alianzas estratégicas internacionales y un fuerte enfoque social.

En alianza con Google, entregó 10.000 licencias gratuitas para formación en áreas como inteligencia artificial y computación en la nube, dirigidas a personas mayores de 18 años. De igual manera, junto a Platzi, otorgó 6.000 licencias que permitieron el acceso a más de 800 cursos en marketing digital, desarrollo web e IA, ampliando las oportunidades de capacitación tecnológica en la ciudad.

En articulación con la Secretaría de Educación, 1.011 estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo de instituciones públicas recibieron formación en desarrollo web, chatbots y análisis de datos. A esto se suman 1.082 personas que participaron en 13 entrenamientos intensivos en diferentes tecnologías, con posibilidades de conexión laboral, un proceso respaldado por 37 empresas interesadas en vincular talento digital local.

“El propósito de Ruta N es que seamos ese epicentro de ciencia, tecnología e innovación, siempre para desarollo económico y social. Este año hicimos un primer ejercicio donde buscamos a esos jóvenes, esos Gen N, esos que están en las comunidades transformando la ciudad con proyectos de ciencia, tecnología e innovación”, explicó Carolina Londoño, Directora Ejecutiva de Ruta N.

Asimismo, a través de Medellín Venture Capital, se formaron 150 nuevos inversionistas para dinamizar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, mientras que el programa StartIA superó los 1.000 actores vinculados. En materia de financiación, la estrategia FutuMed destinó más de 21.000 millones de pesos a mecanismos de apoyo a la investigación, soluciones a desafíos de ciudad y pago por resultados, con seis proyectos seleccionados en sectores como salud, agrotech y GovTech.

La proyección internacional de Medellín también se fortaleció gracias a las alianzas del Centro para la Cuarta Revolución Industrial con ciudades como Berlín, Kiev y Malasia, facilitando el intercambio de buenas prácticas en transformación digital. Además, la ciudad fue incluida en la comunidad GovTech del Foro Económico Mundial y seleccionada para el programa Pioneer Places, gracias a su proyecto de acueducto inteligente en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Durante el último año, Ruta N recibió más de 60.000 visitantes y fue escenario de cerca de 350 eventos de empresas, universidades y organizaciones nacionales e internacionales, consolidándose como epicentro de la innovación en Medellín. El cierre de 2025 estuvo marcado por reconocimientos internacionales, entre ellos el de StartupBlink, que destacó a Medellín como el ecosistema de mayor crecimiento en Suramérica y el de expansión más rápida en Colombia. Además, Ruta N fue elegido como el mejor ecosistema público de innovación abierta del país, según el Ranking 100 Open Startups 2025.