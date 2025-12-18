Pasto tendrá nueva cámara de fotomulta: Estas son las infracciones que detecta y su ubicación

Pasto - Nariño

En Pasto avanzan las gestiones para implementar distintos dispositivos tecnológicos que permitan fortalecer el control de la movilidad y mejorar la seguridad vial, en medio de un panorama preocupante por la siniestralidad en las vías, ya que de acuerdo con el balance más reciente, la ciudad registra 55 muertes en accidentes de tránsito en lo que va del 2025, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.

Desde hace varios meses entró en funcionamiento una cámara de fotomulta en el sector de Chapal, sobre la avenida Panamericana, en la salida al sur de la ciudad, sentido norte–sur, a la altura del estadio Departamental Libertad, ahora, autoridades confirmaron la puesta en marcha de un segundo dispositivo electrónico en el sentido contrario de circulación, con el objetivo de ampliar la cobertura del control vial en este corredor estratégico.

¿Dónde estará ubicada la nueva fotomulta en Pasto?

La nueva cámara Salva Vidas empezará a operar a partir del sábado 20 de diciembre en el sector de Chapal, exactamente sobre la calle 12 con carrera 6, en sentido sur–norte, un punto clave de la avenida Panamericana, caracterizado por un alto flujo vehicular y la presencia de zonas escolares, pasos peatonales y vías alternas que conectan con sectores residenciales y deportivos.

En el lugar ya se adelantaron trabajos de demarcación vial, señalización horizontal y vertical, así como la instalación de avisos informativos que advierten a los conductores sobre la presencia del dispositivo. Estas acciones se realizaron conforme a la Ley 1843 de 2017 y al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, además de jornadas de pedagogía y sensibilización en calle con los diferentes actores viales.

Infracciones que detectará la cámara de fotomulta

La nueva cámara tendrá el mismo alcance operativo de la primera instalada en este sector, es decir que, entre las infracciones que podrá detectar se encuentran el exceso de velocidad, la falta de SOAT vigente, la revisión técnico-mecánica y de gases vencida, el cruce de semáforo en rojo, la realización de maniobras peligrosas, la invasión de aceras y pasos peatonales y el estacionamiento en sitios prohibidos.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte explicaron que se trata de una vía arterial, por lo que no está permitido el estacionamiento preventivo ni prolongado sobre este corredor. En ese sentido, la detección de estas conductas busca desestimular prácticas de riesgo que afectan la fluidez y la seguridad en la vía.

Límite de velocidad y horarios

Uno de los aspectos clave de este nuevo dispositivo está relacionado con el control de la velocidad. En este tramo de la avenida Panamericana, la velocidad máxima permitida será de 50 kilómetros de manera general sin embargo, en determinados horarios, especialmente cuando se encuentren en funcionamiento los establecimientos educativos ubicados en las inmediaciones, el límite se reducirá a 30 kilómetros por hora.

Las señales de tránsito para este sector tendrán una luz de advertencia en los horarios de 6:30 AM a 7:30 AM y de 11:30 AM a 12:30 PM, lapsos de tiempo en el que el límite de velocidad se reducirá a 30 Kilómetros por hora, fuera de esos horarios y si se identifica la señal con la luz apagada, el límite de velocidad será de 50 kilómetros por hora.

Desde la Subsecretaría de Movilidad indicaron que esta variación será previamente socializada y estará debidamente señalizada en la vía, con el fin de que los conductores tengan claridad sobre los horarios y respeten las normas establecidas para proteger a peatones, estudiantes y demás actores viales.