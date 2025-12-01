Pasto se alista para recibir la segunda cámara de fotomulta: Así será su funcionamiento

Pasto - Nariño

En el sector del estadio Libertad en Pasto ya funciona una cámara de fotodetección que, según las autoridades de tránsito, ha permitido una reducción del 67% en las cifras de siniestralidad, no solo en su zona directa de influencia sino también en los puntos donde se han realizado operativos de control.

A este dispositivo se suma ahora una nueva cámara que será ubicada sobre la vía Panamericana, en el sentido sur–norte, a la altura del sector Chapal, como parte de las medidas que avanzan en Pasto para mejorar la seguridad vial.

Se trata de la segunda cámara que será instalada en este corredor, de acuerdo con la subsecretaria de Tránsito, Daniela Guerrero, con esta se busca reforzar la detección de infracciones y promover comportamientos seguros en la vía, además ya inició la fase de socialización mientras se completan los trabajos de infraestructura necesarios para su puesta en marcha.

La funcionaria explicó que este dispositivo tendrá una particularidad frente al que ya funciona, permitirá identificar las infracciones relacionadas con estacionar en sitios prohibidos, un comportamiento recurrente en este tramo de la Panamericana.

Por ahora aún se revisan los tiempos de detención permitidos para evitar sanciones a quienes se detengan por breves momentos, no obstante advirtió que quienes permanezcan por un periodo considerable sí serán objeto de comparendo.

Infracciones que detecta el nuevo dispositivo

De acuerdo con la administración municipal, la cámara entrará en operación durante la semana del 19 de diciembre, tras culminar las pruebas y el proceso pedagógico con los usuarios de la vía.

Entre las infracciones que detectará este equipo se encuentran: exceso de velocidad, conducir sin casco, revisión técnico-mecánica vencida, cruzar un semáforo en amarillo o rojo, invadir aceras o separadores, estacionar en zonas de prohibido parquear, invadir el paso peatonal, circular con SOAT vencido y el Pico y placa.