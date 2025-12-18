Más de 70 barrios en Floridablanca sin agua HOY jueves 18 de diciembre: horario y sectores afectados

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, informó que, por labores de mantenimiento preventivo en la PTAP Floridablanca, se suspenderá el servicio de agua potable en la zona sur-oriental.

Por ese motivo, acá le contamos todo lo que debe saber para que se programe, pues la medida cobijará a cerca de 40 mil suscriptores.

Horario y fecha del corte de agua

La empresa del Acueducto indicó que se verán afectados alrededor de 70 barrios, que no tendrán el servicio de agua desde el día jueves 18 de diciembre de 2025 a las 08:00 a.m., hasta las 2:00 p.m. del mismo día, por lo que recomiendan hacer uso racional del agua y prepararse para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

Sectores afectados

Distrito Florida: Floridablanca casco antiguo, Primavera, Lagos 2, Limoncitos, Altamira, Los Andes, Los Pirineos, Bosques de la Florida, Villa Jardín, Favuis, Piedra del Sol, Altos de Aranjuez, Portal Siglo XXI, todos los conjuntos de Versalles, La Paz, Sector de la Calle 200, Paragüitas, Urbanización Cracovia, Colegio La Quinta del Puente, Villas de San Diego, Monte Blanco, Villas de San Francisco.

Distrito Zapamanga: Santa Ana, Altos de Villabel, Las Villas, Zapamanga, Escoflor, La Castellana, Nuevo Villabel, Villa Luz, Villa Helena, Villareal Sur, Los Alpes, Villabel, Santa Helena.

Distrito Bellavista: Urbanización Bellavista Sectores A, B, C, D, Apartamentos Panorama, Escoflor.

Distrito Villabel Alto: Lagos I, Lagos III, Lagos IV, Lagos V, Cañaveral Panamericano, Asovilago, Centro Comercial Caracolí, Altos de Villabel.

Distrito La Cumbre: Carlos Pizarro, Prados Del Sur, La Cumbre, Florida Campestre, Asdesur, Villa Alcázar, Asovisur, Villa de La Cumbre, Altos de La Cumbre, Portal de Santana, Villa Real del Sur y pilas públicas del sector.

Distrito El Carmen: Recodo de la florida, El Carmen, Portal de Israel, Ciudad Jardín, Villa Luz, José A Morales, las Palmeras, la Esmeralda, Laureles alto, Urbanización Rosales, Aguas claras y pilas públicas del sector.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP, presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento, con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio”, comunica el amb.