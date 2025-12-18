Luis Fernando Sanabria asume como nuevo gerente de la RAP-E Región Central para el periodo 2026–2029

Autoridades de la Región Central acompañaron la posesión de Luis Fernando Sanabria Martínez como nuevo gerente de la RAP-E para el periodo 2026–2029. Foto/ Prensa RAP-E

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central inició una nueva etapa institucional con la posesión de Luis Fernando Sanabria Martínez como gerente para el periodo 2026–2029, en un acto protocolario que marca el fortalecimiento del liderazgo y la integración regional.

La ceremonia fue presidida por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz Vargas, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva de la RAP-E, y contó con la participación de delegados de los territorios que conforman la Región Central, invitados especiales y el equipo de trabajo de la Entidad.

Aunque sus funciones comenzarán oficialmente el 1 de enero de 2026, la gestión del nuevo gerente ya deja un primer hito institucional con la suscripción de un convenio interadministrativo entre la RAP-E y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por un valor de 60.300 millones de pesos, considerado uno de los acuerdos más importantes del país en materia de restauración ecológica y seguridad hídrica.

En su intervención, el nuevo gerente agradeció la confianza de la Junta Directiva y destacó la importancia del trabajo articulado entre entidades:

“Este periodo representa para mí una gran oportunidad, acompañado de un sólido equipo de trabajo y con la certeza de que en 2026 lograremos resultados concretos.

Nuestro compromiso está con la sociedad, con las comunidades, los campesinos y con todas aquellas personas interesadas en comprender y fortalecer prácticas como el ecoturismo, los cultivos orgánicos y el uso eficiente del recurso hídrico, así como con quienes trabajan por la protección de los páramos y la defensa del medio ambiente”, señaló Sanabria.

Este convenio permitirá articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar acciones de restauración ecológica, conservación participativa y gestión integral del recurso hídrico en la cuenca alta del río Bogotá, en el marco del Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central, que beneficia a millones de habitantes de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

Durante su intervención, Sanabria Martínez agradeció la confianza de la Junta Directiva y destacó la importancia del trabajo articulado entre entidades y territorios. Señaló que su gestión estará enfocada en generar resultados concretos, fortalecer la protección del medio ambiente, impulsar prácticas sostenibles como el ecoturismo y los cultivos orgánicos, y promover el uso eficiente del recurso hídrico, así como la defensa de los páramos.

Asimismo, resaltó la capacidad técnica de la RAP-E y expresó su compromiso de trabajar de manera articulada con los cinco departamentos y Bogotá, con el propósito de seguir consolidando alianzas estratégicas en beneficio de la Región Central.

Trayectoria del nuevo gerente

Durante la jornada también se destacó la trayectoria profesional de Luis Fernando Sanabria Martínez, abogado y especialista en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en el sector público. Ha sido alcalde de Chiquinquirá, personero municipal, docente universitario y director general de la CAR Cundinamarca, lo que le brinda una visión integral del desarrollo territorial y la gestión ambiental.

Con este acto de posesión, la RAP-E Región Central da inicio a una nueva etapa institucional, reafirmando su compromiso con la integración regional, la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica, prioridades que buscan traducirse en inversiones, acciones concretas y beneficios reales para más de 16 millones de habitantes del centro del país.