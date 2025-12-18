Horóscopo del profesor Salomón HOY 18 de diciembre: se viene un renacer para Piscis

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló que varios signos pasarán por momentos de cambios y de transformación antes de finalizar el 2025. Esto también implica un renacer que garantizará estabilidad en muchos aspectos de cara al inicio del Año Nuevo.

El número 18 da un total de 9 al sumar sus dos dígitos. Este representa a las personas que transforman las cosas a su alrededor para alcanzar los resultados que necesita. Por otra parte, la llegada de este nuevo año viene cargada de soluciones ante algunos asuntos que quedaron pendientes en el pasado.

Para este jueves 18 de diciembre de 2025, el color es el azul y el número es el 2896. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es frotarse las manos con azúcar y canela en polvo como un símbolo de prosperidad y de abundancia.

Horóscopo del profesor Salomón para este jueves 18 de diciembre

Aries

Es importante fortalecer sus relaciones en la parte amorosa para que pueda recibir todo lo bueno que está por llegar. Asimismo, el fuego que representa su signo hará que en 2026 se active la prosperidad en su vida.

Número: 4042

Tauro

Siga adelante con los proyectos que desea realizar. Si las cosas no salieron como esperaba, no se desespere ni desfallezca, ya que es importante mantener su fe en estas circunstancias.

Número: 7497

Géminis

Procure mantener la paciencia y la tranquilidad para que las cosas lleguen en el momento adecuado. Por otra parte, experimentará cambios en la parte laboral, ya sea por una nueva oferta o un movimiento en su puesto actual.

Número: 1566

Cáncer

Hay algunas cosas que debe cambiar, mejorar o incluso necesita innovar en su trabajo para que sus proyectos en este aspecto fluyan con normalidad. Es posible que reciba una buena suma de dinero que le permita atender algunos gastos.

Número: 2358

Leo

Va a experimentar mejoras en muchos aspectos, especialmente en el amor, el dinero y la llegada de nuevos proyectos que deberá analizar cuidadosamente. También es posible que realice negocios asociados a un vehículo.

Número: 3532

Virgo

Debe examinar qué está sucediendo en su parte emocional para que todo lo demás fluya de buena forma. En este caso, revise cómo están las cosas con sus padres, sus hermanos o su pareja.

Número: 1350

Libra

Podrá ver cómo se mejoran las cosas, lo que le permitirá alcanzar la estabilidad en aspectos como el trabajo, el dinero y la parte emocional. De esta manera, podrá finalizar el 2025 de forma positiva para empezar el 2026 con nuevas perspectivas.

Número: 8856

Escorpio

Se avecina la firma de documentos importantes antes de finalizar el 2025 para que pueda experimentar la tranquilidad y la armonía en su vida. Esto también será un factor que le ayudará en los proyectos que quiere alcanzar.

Número: 1530

Sagitario

Por estos días, será fundamental preservar su salud. Si bien podrá experimentar mejoras, no debe descuidarse ante las enfermedades que existen a su alrededor. Asimismo, se puede venir la oportunidad de realizar un viaje.

Número:

Capricornio

Si bien hay algunos obstáculos en el camino, esto no significa que las cosas no van a salir bien. De hecho, suelen ser pruebas que pone la vida para determinar su fuerza y su perseverancia y así pueda alcanzar lo que quiere.

Número: 2933

Acuario

Recibirá un respaldo importante en la parte económica, lo que le permitirá salir de deudas o generar dinero de nuevas fuentes. Asimismo, si está interesado en viajar, este es el momento ideal para que pueda renovar sus fuerzas.

Número: 0419

Piscis

Hay un ciclo que está terminando en su vida para dar paso a un renacer que le traerá grandes resultados en salud, dinero y amor; por lo tanto, prepárese para todo lo bueno que está por venir.

Número: 5164